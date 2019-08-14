Новые iPhone, идущие на смену нынешним моделям iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr, будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11r.

Автор Bloomberg Марк Гурман подтвердил ранее появившиеся в сети сведения, что новые iPhone будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11r.

Накануне пользователь Twitter под ником CoinX, который в прошлом году первым раскрыл точные названия актуальных смартфонов iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr до их официальной премьеры, сообщил, что новый iPhone получит приставку Pro к названию.

Учитывая, что X в названии нынешних моделей — это цифра 10 (читается iPhone Ten), логично полагать, что новые iPhone будут использовать следующий порядковый номер.

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Анонс новых iPhone ожидается 10 сентября, открыв предзаказы в пятницу, 13 сентября.

Обычно фактически продажи новых iPhone в странах первой волны стартуют через неделю после начала приема предзаказов. То есть, первые покупатели получат iPhone 11 уже 20 сентября.

Ранее Факты ICTV писали, что компания Apple представила операционную систему iPadOS, которую разработали специально для планшетов iPad.

Источник: Марк Гурман