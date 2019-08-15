В Google Play есть немало приложений для путешествий. Мы собрали топ-10 сервисов, которые стоит скачать перед поездкой, чтобы сделать путешествие более легким и увлекательным.
Приложения без которых не обойтись в путешествии:
Skyscanner
Сервис содержит одну из самых больших баз авиакомпаний и сайтов-посредников. Кроме перелетов, через приложение можно искать отели и прокат машин.
Результаты поиска можно фильтровать по перевозчику, пересадкам, продолжительности полета, а также времени вылета и прилета.
Кроме того, можно настроить оповещения о ценах на выбранные маршруты и даты, чтобы не пропустить самый выгодный вариант.
GoEuro
Сервис объединяет все возможные варианты передвижения по Европе между городами и странами – поезда, автобусы и самолеты.
Приложение позволяет найти самые дешевые и быстрые варианты, а также самые выгодные по соотношению цены, длительности и время отправления.
Карта показывает путь следования и длительность путешествия на разных видах транспорта.
Google Maps
Приложение предлагает все привычные возможности службы Google, плюс добавление GPS, что делает невозможным потеряться в большом городе.
Чтобы загружать карты в реальном времени, понадобится соединение с интернетом.
Кроме того, можно использовать функцию GPS, чтобы следить за своим положением на карте по мере вашего движения.
Google Maps позволяет выбрать пункт назначения и спланировать кратчайший путь к нему – с использованием общественного транспорта или пешком.
Maps.Me
Быстрые детальные автономные карты всех стран мира, работающие без подключения к интернету.
Приложение позволяет задавать поиск в автономном режиме, а также находить нужный объект из всех присутствующих на карте.
С помощью Maps.Me можно добавить любое место в список закладок, а также импортировать маршруты из других карт в приложении.
Кроме того, сервис дает возможность отправить пин любого места на карте с помощью электронной почты или СМС, а также использовать режим автоматического следования.
TripAdvisor
Приложение позволит запланировать и совершить безупречное путешествие.
В базе сервиса путешественник может найти отзывы и мнения о самых дешевых авиабилетах, лучших отелях, отличных ресторанах и развлечениях по всему миру.
Кроме того, разрешение TripAdvisor позволяет приложению получить более точные сведения о вашем местоположении и выбрать ближе всего расположенный к вам объект.
Booking
Приложение позволяет найти помещение для любого путешествия, отпуска или поездки на выходные.
Сервис дает возможность подтвердить предложения в отелях и апартаментах сразу после бронирования, зарегистрировать заезд без распечаток, а также оффлайн-карты.
Поиск можно совершать по названию отеля, городу или памятнику поблизости. А варианты можно фильтровать по цене, оценке по отзывам, наличию Wi-Fi и другим параметрам.
Airbnb
Один из самых удобных сервисов для поиска квартиры для ночевки как в последнюю минуту, так и за полгода до поездки.
Сервис позволяет легко найти и большую квартиру на компанию, и бюджетную комнатку на одного.
Кроме того, Airbnb дает возможность зарабатывать: вы можете сдать свое жилье путешественникам или проводить экскурсии по городу.
Foursquare
Приложение показывает на карте все ближайшие заведения возле места вашего расположения.
При этом указывается краткая и подробная информация о заведениях, а также отзывы и рейтинги на основе оценок других посетителей.
Foursquare – идеальный вариант для поиска заведения для обеда в незнакомом городе.
А чекины иногда дают бонусы – бесплатные напитки, блюда-комплименты или скидки.
Foursquare в Google Play
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Google Translate
Переводчик, который вмещается в смартфон. Особенно полезным в путешествиях приложение стало после того, как получило оффлайн-версию.
Чтобы избежать трудностей перевода в незнакомой стране, перед поездкой можно скачать в телефон оффлайн-словари из Google Translate.
Сейчас переводчик поддерживает 103 языка, тогда как версия без доступа к интернету может перевести текст на 53 языка.
Google Translate в Google Play
К слову, Факты ICTV узнали, сколько стоит собраться в отпуск. Вместе с сайтом Price.ua мы изучили модные тенденции, а также сравнили цены в популярных онлайн-магазинах.