В Google Play есть немало приложений для путешествий. Мы собрали топ-10 сервисов, которые стоит скачать перед поездкой, чтобы сделать путешествие более легким и увлекательным.

Приложения без которых не обойтись в путешествии:

Skyscanner

Сервис содержит одну из самых больших баз авиакомпаний и сайтов-посредников. Кроме перелетов, через приложение можно искать отели и прокат машин.

Результаты поиска можно фильтровать по перевозчику, пересадкам, продолжительности полета, а также времени вылета и прилета.

Кроме того, можно настроить оповещения о ценах на выбранные маршруты и даты, чтобы не пропустить самый выгодный вариант.

Skyscanner в Google Play

GoEuro

Сервис объединяет все возможные варианты передвижения по Европе между городами и странами – поезда, автобусы и самолеты.

Приложение позволяет найти самые дешевые и быстрые варианты, а также самые выгодные по соотношению цены, длительности и время отправления.

Карта показывает путь следования и длительность путешествия на разных видах транспорта.

GoEuro в Google Play

Google Maps

Приложение предлагает все привычные возможности службы Google, плюс добавление GPS, что делает невозможным потеряться в большом городе.

Чтобы загружать карты в реальном времени, понадобится соединение с интернетом.

Кроме того, можно использовать функцию GPS, чтобы следить за своим положением на карте по мере вашего движения.

Google Maps позволяет выбрать пункт назначения и спланировать кратчайший путь к нему – с использованием общественного транспорта или пешком.

Google Maps в Google Play

Maps.Me

Быстрые детальные автономные карты всех стран мира, работающие без подключения к интернету.

Приложение позволяет задавать поиск в автономном режиме, а также находить нужный объект из всех присутствующих на карте.

С помощью Maps.Me можно добавить любое место в список закладок, а также импортировать маршруты из других карт в приложении.

Кроме того, сервис дает возможность отправить пин любого места на карте с помощью электронной почты или СМС, а также использовать режим автоматического следования.

Maps.Me в Google Play

TripAdvisor

Приложение позволит запланировать и совершить безупречное путешествие.

В базе сервиса путешественник может найти отзывы и мнения о самых дешевых авиабилетах, лучших отелях, отличных ресторанах и развлечениях по всему миру.

Кроме того, разрешение TripAdvisor позволяет приложению получить более точные сведения о вашем местоположении и выбрать ближе всего расположенный к вам объект.

TripAdvisor в Google Play

Booking

Приложение позволяет найти помещение для любого путешествия, отпуска или поездки на выходные.

Сервис дает возможность подтвердить предложения в отелях и апартаментах сразу после бронирования, зарегистрировать заезд без распечаток, а также оффлайн-карты.

Поиск можно совершать по названию отеля, городу или памятнику поблизости. А варианты можно фильтровать по цене, оценке по отзывам, наличию Wi-Fi и другим параметрам.

Booking в Google Play

Airbnb

Один из самых удобных сервисов для поиска квартиры для ночевки как в последнюю минуту, так и за полгода до поездки.

Сервис позволяет легко найти и большую квартиру на компанию, и бюджетную комнатку на одного.

Кроме того, Airbnb дает возможность зарабатывать: вы можете сдать свое жилье путешественникам или проводить экскурсии по городу.

Airbnb в Google Play

Foursquare

Приложение показывает на карте все ближайшие заведения возле места вашего расположения.

При этом указывается краткая и подробная информация о заведениях, а также отзывы и рейтинги на основе оценок других посетителей.

Foursquare – идеальный вариант для поиска заведения для обеда в незнакомом городе.

А чекины иногда дают бонусы – бесплатные напитки, блюда-комплименты или скидки.

Foursquare в Google Play

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Google Translate

Переводчик, который вмещается в смартфон. Особенно полезным в путешествиях приложение стало после того, как получило оффлайн-версию.

Чтобы избежать трудностей перевода в незнакомой стране, перед поездкой можно скачать в телефон оффлайн-словари из Google Translate.

Сейчас переводчик поддерживает 103 языка, тогда как версия без доступа к интернету может перевести текст на 53 языка.

Google Translate в Google Play

К слову, Факты ICTV узнали, сколько стоит собраться в отпуск. Вместе с сайтом Price.ua мы изучили модные тенденции, а также сравнили цены в популярных онлайн-магазинах.