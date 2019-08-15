Автобусный тур – прекрасная возможность посмотреть мир за достаточно небольшую цену, но если к нему неправильно подготовиться, то можно превратить отпуск в настоящий ад.

Факты ICTV узнали, какие вещи лучше всего брать с собой в длительное путешествие на автобусе.

Одежда

Из одежды лучше всего взять шорты и футболки из материала, который слабо мнется, если путешествие выпало на летний период. Зимой отличным выбором станет спортивный костюм.

Даже, если поездка запланирована на жаркие месяцы, то лучше взять с собой легкую куртку или свитер, ведь погода непредсказуема. Также, чтобы не бояться козней погоды, в автобусный тур можно взять дождевик или зонтик.

Из обуви лучше всего брать кроссовки, кеды, сандалии. Также понадобится сменная обувь для экскурсий. Не лишними будут и тапки для автобуса и гостиницы.

Аксессуары

Очень удобными вещами для сна в автобусе станут автомобильная подушка для шеи и плед. При наличии этих предметов вам может повезти, и вы сможете подремать.

Еще в автобусный тур можно взять солнцезащитные очки, которые пригодятся во время экскурсий и помогут улучшить дневной сон.

Аптечка туриста также пригодится в дороге. Вы будете составлять ее по своим предпочтениям. Как минимум, стоит подумать об обезболивающем, препаратах против простуды, препаратах от расстройства желудка.

Продукты

На первое время в автобус можно взять молочные питьевые продукты (кефир, йогурт), чтобы помочь своему организму. Но употребить их нужно максимально быстро, поскольку нормально хранить их в пути не представится возможности.

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Отличным выбором станут супы и каши быстрого приготовления. Вместе с ними можно взять и термос, кипяток в котором можно обновлять при каждой удобной возможности. К этому набору можно прибавить чай в пакетиках и кофе в стиках.

Чтобы делать бутерброды в пути можно взять нарезанный хлеб и несколько вакуумных упаковок сыра и мясопродуктов. Для небольших перекусов можно запастись печеньем, орешками или сухариками.

Фрукты лучше всего брать твердые или те, которые не выделяют много жидкости. Хорошо подойдут груши, яблоки, бананы.

Также нужно не забывать о воде. Ее в автобусный тур лучше взять побольше, даже если она занимает много места. Лучше отказать себе в дополнительной пачке печенья, чем страдать без воды в жару.

Развлечения

Путешествие в автобусе – вещь весьма скучная, потому и о развлечениях для себя стоит позаботиться. Лучше всего взять несколько вариантов.

Из гаджетов подойдут плееры (лучше не разряжать смартфон прослушиванием музыки), планшет или портативная игровая платформа. Из вариантов, которые не грозят возможной разрядкой, можно взять книгу, сборник кроссвордов, дорожную настольную игру, которая не требует много места.

К слову, подготовиться к длительной поездке на авто нужно заранее. Например, составить списки необходимых вещей и упаковать развлечения в дорогу.