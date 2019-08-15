Собрать ребенка в школу – дело не из дешевых, ведь только ученическая форма может доходить до 3 тыс. грн. Как купить все необходимое и не остаться без денег – в материале Фактов ICTV.

Впереди 1 сентября, и перед родителями возникает проблема, как собрать ребенка в школу и не разориться. Факты ICTV также задались этим вопросом. Мы пообщались с родителями школьников, промониторили цены на различных интернет-ресурсах и вывели лайфхаки, как это сделать меньше чем за 2 тыс. грн. Кажется нереальным? Тогда читайте и наматывайте на ус.

Цены на школьную форму

Одеть ребенка в школу с точки зрения финансов дело не простое. Ведь нужно столько всего купить: для девочек – юбку, блузку и пиджак, для мальчиков – брюки, пиджак, рубашку. Также необходимо приобрести туфли – не идти же ребенку в школу босиком, и не забыть про спортивный костюм.

При этом цены в магазинах могут доходить до нескольких тысяч гривен за единицу.

Как сэкономить

Купить школьную форму дешевле можно через интернет. Там вам откроется огромная палитра цен, из которой точно найдется наиболее подходящая для вашего кармана. Факты ICTV промониторили интернет-ресурсы и нашли вещи по очень неплохим ценам. В магазине Rozetka минимальная цена на рубашки для мальчиков – 300 грн, для девочек – 250 грн.

Пиджак для девочек в интернете можно купить за 270 грн, для мальчиков есть варианты и за 100 грн. Юбку можно приобрести за 200-300 грн, брюки для мальчика – 250 грн.

Лодочки для девочки обойдутся в 300 грн, для мальчика – 350 грн.

Также перед началом учебного года магазины объявляют скидки. Но тут не стоит затягивать до самого 1 сентября, так как нужных размеров может не остаться. К примеру, в Рanama уже сейчас можно купить школьную форму по акции.

Итак, за одежду для девочки придется выложить порядка 820 грн, для мальчика – 1 020 грн.

Однако можно и дешевле. Если покупать форму целиком, то можно наткнуться на специальные предложения от магазинов.

Школьная форма обойдется в разы дешевле, если заглянуть на сервис объявлений OLX. Дело в том, что дети растут очень быстро, и предприимчивые родители с радостью продадут вам прошлогоднюю форму сына или дочери в неплохом состоянии.

Фактам ICTV удалось отыскать школьную форму для девочек (пиджак+юбка) за 350 грн, а платье-сарафан и вовсе за 225 грн. Костюм-тройку (пиджак, жилетка и брюки) для мальчика продают за 500 грн, а пиджак и штаны – и вовсе за 200 грн.

Туфли для мальчика можно найти за 100–250 грн, для девочки – 100 грн.











До 2 тыс. грн. Как собрать ребенка в школу и не разориться / 3 фотографии

Самый дешевый спортивный костюм, который мы нашли в интернете, стоил 450 грн.







До 2 тыс. грн. Как собрать ребенка в школу и не разориться / 2 фотографии

В Rozetka цены стартуют от 530 грн.

Таким образом, через OLX мальчика можно собрать в школу за 1 200 грн, девочку – за 1 150 грн.

Также можете попытать счастья на рынке – там и цены ниже, и поторговаться с продавцами всегда можно. 😉

Как сэкономить на канцелярии

Не спешите отправляться на школьные ярмарки. Там, конечно, есть все, чего только душа пожелает, но цены обычно кусаются. Хотя можете попытать счастья, возможно, и найдете товары по низким ценам.

17-18 августа с 09.00 до 20.00 в Киеве на Крещатике пройдет школьная ярмарка.

Лучше покупать оптом, так дешевле. К примеру, набор тетрадей 25 штук 12 листов обойдется в 55 грн вместо 75 грн (3 грн за штуку).

Если вам не надо так много учебных принадлежностей, объединитесь с другими родителями, идейные мамы найдутся.

Выгоднее покупать канцелярию после 20 августа. Как правило, перед началом учебного года магазины и гипермаркеты объявляют огромные скидки. Ищите акции в Папирусе, Metro, Rozetka, Рanama, Ашане, Епицентре и Территории низких цен.

Предприимчивые мамочки отовариваются к 1 сентября по акциям и распродажам минимум на 15% дешевле.

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А вообще лучше не спешить с канцелярией. Во-первых получите список необходимых вещей от классного руководителя, чтобы не купить не нужное. Во-вторых, некоторые классы закупают централизовано на всех, поэтому этот вопрос нужно уточнять.

Факты ICTV подсчитали, сколько стоит собрать школьный ранец недорого:

Набор тетрадей (25 шт.) в клетку 12 листов – 55 грн.

– 55 грн. Набор тетрадей (25 шт.) в линию 12 листов – 55 грн.

– 55 грн. Набор тетрадей в клетку 48 листов(10 шт.) – 75 грн.

– 75 грн. Набор ручек (10 шт.) – 35 грн.

– 35 грн. Линейка 20 см – 5 грн.

– 5 грн. Точилка для карандашей – 5 грн.

– 5 грн. Ластик – 10 грн.

– 10 грн. Клей ПВА – 15 грн.

– 15 грн. Пенал – 15 грн.

– 15 грн. Дневник – 30 грн.

– 30 грн. Пластелин – 29 грн за упоковку.

– 29 грн за упоковку. Цветные карандаши (12 шт) – 32 грн.

– 32 грн. Набор обложек для тетрадей (10 шт) – 10 грн.

– 10 грн. Набор обложек для учебников (5 шт) – 30 грн.

– 30 грн. Альбом для рисования – 18 грн.

– 18 грн. Цветная бумага – 16 грн.

Но все это ребенку нужно куда-то сложить. В этом году ценовой диапазон школьных ранцев в интернет-магазинах варьируется от 350 грн до 3 350 грн.

На OLX можно найти портфель б/у за 100–270 грн.

Факты ICTV писали, как выбрать рюкзак для школы.

Итого канцелярия обойдется в 705 грн.

В целом подготовка к школе улетучит из вашего кармана – 1 900 грн.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что надеть в школу девочкам и мальчикам, чтобы быть в тренде этого года.