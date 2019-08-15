Гороскоп на август 2019 для представителей всех знаков зодиака в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на август составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

В августе Овны ощутят прилив сил, энергии, здоровья.

В этот период вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, воплотить в жизнь давно намеченные планы.

Вы будете постоянно стремиться к тому, чтобы быть первым во всем. В этом вам даже удастся найти поддержку среди окружающих.

Гороскоп для Тельцов

Неблагоприятный период для решения проблем в семье или с партнерами по бизнесу.

Вы станете более обостренно воспринимать вторжения на вашу личную территорию, попытки оспаривать вашу власть или подвергать сомнению вашу работу.

В августе у вас появится непреодолимое желания показать результат. Стремление достичь высот на профессиональном или личном поприще будет особенно сильным.

Гороскоп для Близнецов

Вы будете постоянно прибывать в центре внимания.

Финансовые сделки в течение месяца удастся довести до успешного завершения.

Вы ощутите, как растет ваша активность, энергичность, инициативность и самоуверенность. Благодаря этому вам удастся вырваться вперед. Успех не заставит себя долго ждать.

Гороскоп для Раков

В августе Раки почувствуют повышение творческой активности, которая будет проявляться в разработке новых идей.

Благополучный период для деловых переговоров, подписания соглашений и для творчества.

Вы будете очень активными в завязывании новых контактов и установлении уже имеющихся связей.

Однако будьте внимательными к распределению своего времени и сил, есть риск переутомления.

Гороскоп для Львов

Период дружеского общения, любви, семейной жизни.

Вы будете радоваться жизни и ощущать внутреннюю уверенность, что в свою очередь поможет вам смотреть на вещи оптимистически.

Особенно благоприятным можно считать соединение, заключение союза. Подходящее время для улаживания общественных и финансовых дел.

Гороскоп для Дев

Вам удастся эффектно выразить ваши идеи, ввести на работе некоторые новшества и усовершенствования.

Отличное время для обмена мнениями, участия в брифингах, конференциях.

Хороший период для начала служебных и творческих командировок, заключения сделок, подписания контрактов и других важных бумаг.

Работа с документами принесет хлопоты, но завершится удачно. Появляются новые деловые связи, завязываются полезные знакомства.

Гороскоп для Весов

Период благоприятен для привлечения к своим делам влиятельных людей, а также для посещения официальных инстанций.

Ваш оптимизм позволит вам оптимально решить многие производственные и коммерческие проблемы. В проигрыше вы не останетесь, если заключите в этот период сделку, подпишете контракт с деловыми партнерами.

Гороскоп для Скорпионов

В августе Скорпионы будут склонны заниматься общественной деятельностью, они воодушевлены и способны заразить этим подъемом всех вокруг.

За счет личной привлекательности и обаяния вам будет многое по плечу. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, на идейную поддержку.

Хороший период для проведения официальных встреч, встречи со спонсорами, торжественных приемов.

Гороскоп для Стрельцов

В августе Стрельцы будут полны энергии и здоровья.

Сейчас лучше действовать сообща, а не надеяться только на себя. С помощью друзей и партнеров по бизнесу вам удастся успешно заключить сделку. Она принесет выгоду обеим сторонам.

Гороскоп для Козерогов

Этот месяц не будет для вас легким. Особенно тяжело будет протекать деловое общение. Лучше отложить заключение сделок и договоров, подписание важных бумаг, улаживание юридических вопросов.

Гороскоп для Водолеев

Для Водолеев август будет конфликтным. В решении деловых и производственных вопросов будет наблюдаться столкновение мнений и интересов.

Стоит сейчас быть аккуратным в словах и действиях – сейчас вы очень импульсивны. Не стоит предъявлять к окружающим слишком завышенные требования, так как можете потерять их симпатию и уважение.

Возможны ошибочные действия, следствием которых могут стать финансовые потери.

Гороскоп для Рыб

В вас будет бурлить энергия, уверенность заряжать других на деятельность и самоотдачу.

Благоприятный период для реорганизаций на работе, внедрения передовых методов, для переориентации на новый вид деятельности.

В течение этого месяца работа с документами, подписание важных бумаг будет успешной. Активизируются общественные связи, возобновляются старые полезные контакты.