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Гороскоп на сегодня, 15 августа

Каким будет 15 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День подходит для духовных практик и религиозных ритуалов, особенно первая половина дня.

Сегодня благоприятны занятия танцами, музыкой – в целом творчество.

Хорошие результаты принесут социальные контакты.

Читайте: Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа

Подходящее время для лечения, а также садоводства.

Но нельзя садиться на диету или бросать вредные привычки.

Неблагоприятно до 15.30: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей, начало поездок и путешествий, стрижка волос.

К слову, ранее мы публиковали детальный гороскоп на август для всех знаков зодиака.

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