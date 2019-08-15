Первый сезон сериала Крепостная получил большую популярность среди зрителей. Самые красивые места съемок сериала, где можно отдохнуть, собрали в материале Факты ICTV.

Украинский сериал Крепостная получил большую популярность не только на территории страны, но и за ее пределами.

Он рассказывает о городе Нежин Черниговской области XIX века, где проживает состоятельный помещик Червинский, в собственности которого – молодая, изящная и прекрасная крепостная Екатерина Вербицкая.

Костюмированную драму снимали на территории 496 объектов по всей Украине.

Самые красивые места страны, где проходили съемки сериала Крепостная, собрали в материале Факты ICTV.

Национальный историко-культурный заповедник Качановка

Качановский парк является одним из крупнейших пейзажных садов Украины и Европы. Создан он в 1981 году на основе дворцового ансамбля и парка дворянской усадьбы.

На территории поместья сохранились несколько десятков старинных зданий: флигеля, Георгиевская церковь, беседка Глинки, дом садовника.

Где находится: Черниговская область, Ичнянский район, село Качановка.

Как добраться: на рейсовых автобусах Киев-Качановка. Отправляются с автовокзала на Дарнице, из Чернигова, из Нежина и из Прилук.

Вход на территорию заповедника – 15 грн. Стоимость экскурсии зависит от количества человек в группе. Цена – от 30 грн.

Национальный музей народной архитектуры и быта

Музей под открытым небом в Пироговом расположен на окраине Киева. Это местность площадью 150 га, на которой расположено более 300 экспонатов, собранных со всей территории Украини.

В музее представлены шесть главных этнографических зон Украины – Полесье, Приднепровье, Слобожанщина, Карпаты, Подолье и Таврия.

Где находится: Киев, ул. Академика Тронько (Пирогов)

Как добраться: от станции метро Лыбедская – троллейбус №11; от Бессарабского рынка – маршрутное такси №156; от Ленинградской площади, станции метро Дружбы народов – маршрутное такси №172; от станции метро Академгородок – маршрутное такси №576; от станции метро Лукьяновская – маршрутное такси №496.

Стоимость: взрослый билет – 50 грн, детский – 30 грн.

Киево-Печерская лавра

Самый большой музейный комплекс Украины, на территории которого находится 144 здания, 122 из которых – памятники истории и культуры. Среди них – два уникальных подземных комплекса, храмы, памятники архитектуры XI-XIX века, многочисленные выставочные помещения.

Относится к Семи чудесам Украины.

Где находится: Киев, ул. Лаврская, 9

Как добраться: наиболее удобный способ – доехать до станции метро Арсенальная. От станции метро можно пройтись пешком через парк Вечной Славы или доехать на автобусе №24 (24А), троллейбусе №38, маршрутном такси №470. Остановка общественного транспорта Киево-Печерская лавра.

Стоимость: вход на территорию стоит 80 грн.

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Шоколадный домик

Построенный в 1901 году по проекту главного архитектора Киева Владимира Николаева по заказу известного промышленника и мецената Семена Могилевцева, который жил в нем до 1917 года.

Получил свое название из-за коричневого цвета. Также особняк облицован рустом, словно плитками шоколада.

Где находится: Киев, ул. Шелковичная, 17/2.

Как добраться: доехать до станции метро Крещатик, а оттуда подняться вверх по улице Институтской.

Стоимость: 30 грн.

Тернопольский Версаль – дворец Вишневецких

Расположен в городке Вишневец на Тернопольщине. Дворец Вишневецких является памятником архитектуры XVIII века общегосударственного значения. Это бывшая резиденция последнего представителя княжеского рода Вишневецких.

Вишневецкий дворец был одним из крупнейших в Украине, где хранилась крупнейшая частная коллекция старопечатей XV века. Стены его комнат были покрыты китайским шелком и украшены золотом. Здесь побывали все тогдашние императоры, короли и князья Европы.

Где находится: пгт Вишневец, Тернопольская область

Как добраться: доехать до дворца Вишневецких удобно на авто. Через Вишневец проходит автотрасса М19 (Е85), которая соединяет этот городок с Черновцами, Тернополем, Дубно, Луцком. Направляясь из Черновцов или Тернополя, у въезда в Вишневец за рекой повернуть налево (если из Луцка или Дубно – направо, не доезжая до моста). Главная дорога приведет к дворцу.

На автобусе без пересадок к Вишневцу можно доехать из Черновцов, Тернополя, Дубно, Луцка, Ивано-Франковска.

Стоимость: 80 грн.

К слову, ранее Факты ICTV писали, куда поехать на День независимости.

Фото: Dremstime, Достопримечательности Украины, Шоколадный домик