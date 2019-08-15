Лето – это не только время для отпусков, но и для саморазвития. Что почитать летом – читайте в материале.

Яркие впечатления может оставить не только отпуск. Помогут пережить летнюю жару и подарят невероятную атмосферу и приключения книги.

Что почитать летом 2019 – читайте в подборке Фактов ICTV.

Екатерина Бабкина. Заговорено на любовь

Новый сборник писательницы включает в себя переплетение эмоций, счастья, сокровенных тайн и сердечных ран. Поэтому назвать его просто стихами невозможно.

Здесь перед читателем предстают самые сильные чувства, современная обыденность, праздник души, война, которая незаметно пронизывает мечты, переживания и вплетается в каждый день, в каждую мысль, каждый порыв сердца. Поэтому, даже если вы не очень любите стихи, среди этой поэзии точно найдете то, что придется по душе.

Ukraїner. Страна изнутри

Книга написана по итогам первой экспедиции по Украине от медиа-проекта Ukraїner. В ней собраны самые яркие моменты из путешествий уникальными уголками страны, которые длились с лета 2016-го до зимы 2018 года. Истории вместе с фото показывают неповторимую Украину с ее невероятными пейзажами и людьми.

Путешествие охватило все исторические регионы – от Слобожанщины до Подолья, от Волыни до Таврии.

Лиана Мориарти. Девять совершенно незнакомых людей

Это напряженная психологическая история. В ней девять незнакомых людей встречаются на закрытом курорте в лечебном пансионате. Завязка в стиле детектива плавно перетекает в девять совершенно разных историй. Когда читатель уже готов отдохнуть и ему кажется, что все очевидно, начинается самое интересное.

Именно эта встреча навсегда меняет жизнь туристов. Никто из них даже представить не мог, что ему придется не только пересмотреть свой образ жизни, но и бороться за выживание. Ведь на эти десять дней все окажутся в шаге от гибели.

Марк Мэнсон. Изящное искусство забивать на все

Автор рассказывает, почему бесконечная погоня за позитивом мешает людям развиваться и быть счастливыми.

Он указывает на то, что все мы живем в условиях, где общество слишком зацикливается на оптимистичных ожиданиях. С самого детства нам навязывают идеалы, которых мы стремимся достичь: высокие оценки, совершенная внешность, крутая работа, яркие фотографии в соцсетях.

В постоянной погоне за успехом и счастьем люди стараются избегать любого негатива. Однако негативный опыт, по мнению автора, чрезвычайно ценен. Он освобождает от миража счастья.

Алессандро Барикко. Море – океан

Художник, рисующий море морской водой; девушка, которая страдает от эмоций, которые заставляют бояться даже собственных шагов; профессор, который пишет письма воображаемой любимой и один за другим складывает их в ящик; женщина, которая предала своего мужа и приехала к морю утолить страсть.

Всех объединяет отель Альмаер, где хозяевами являются дети. А еще общим для всех является одно-единственное слово, однако по-своему безграничное, даже волшебное, невыносимо простое – море.

Ранее Факты ICTV публиковали топ-10 книг, которые стоит почитать в отпуске.