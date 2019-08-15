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Факты / Lifestyle

Что нужно для хорошего сна

7 советов, которые помогут вам улучшить качество сна.

Что нужно для хорошего сна

Соблюдайте биоритмы. Спать необходимо примерно 7-8 часов. Ложитесь спать до 24 часов, такой сон считается самым полезным.

Отложите все активные занятия. Сделать это необходимо примерно за час до сна. Вас ничего не должно беспокоить, в том числе и свет.

Не допускайте гиповитаминоза. Для того, чтобы ваш организм мог вырабатывать необходимое количество гормона сна, в нем должно быть достаточное количество витамина D.

Правильный ужин. Он должен быть легким и за 2-3 часа до сна.

Откажитесь от стимуляторов. Чай, кофе, различные бодрящие, кофеино- или карнитиносодержащие напитки, экстракт женьшеня и другие стимуляторы нервной и иммунной систем также будут мешать заснуть.

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Не употребляйте перед сном алкоголь. Он способен укорачивать фазу быстрого сна, из-за чего ваш мозг и психика не успеют отдохнуть.

Спите в прохладном проветриваемом помещении. Приятная температура для сна составляет 18-20 градусов.

Напомним, ученые из Массачусетского университета нашли простое, но надежное средство от хронической бессонницы. 

 

Фото: Pixabay

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