7 советов, которые помогут вам улучшить качество сна.

Соблюдайте биоритмы. Спать необходимо примерно 7-8 часов. Ложитесь спать до 24 часов, такой сон считается самым полезным.

Отложите все активные занятия. Сделать это необходимо примерно за час до сна. Вас ничего не должно беспокоить, в том числе и свет.

Не допускайте гиповитаминоза. Для того, чтобы ваш организм мог вырабатывать необходимое количество гормона сна, в нем должно быть достаточное количество витамина D.

Правильный ужин. Он должен быть легким и за 2-3 часа до сна.

Откажитесь от стимуляторов. Чай, кофе, различные бодрящие, кофеино- или карнитиносодержащие напитки, экстракт женьшеня и другие стимуляторы нервной и иммунной систем также будут мешать заснуть.

Читайте: Сон улучшает качество секса – ученые

Не употребляйте перед сном алкоголь. Он способен укорачивать фазу быстрого сна, из-за чего ваш мозг и психика не успеют отдохнуть.

Спите в прохладном проветриваемом помещении. Приятная температура для сна составляет 18-20 градусов.

Напомним, ученые из Массачусетского университета нашли простое, но надежное средство от хронической бессонницы.