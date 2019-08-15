Если в этом году вы видели море только на фото друзей в ленте Facebook – не расстраивайтесь! Факты ICTV подготовили 15 вариантов, как можно интересно провести отпуск и без дальних поездок.

Кино

Не любите слишком активный отдых? Тогда вам точно в кинотеатр. Там как раз сейчас показывают Люди Икс: Темный феникс, Годзилла II: Король монстров, Аладдин, Мошенницы и другие фильмы. К тому же, это еще и бюджетный вариант. Билеты на обычный сеанс стоят в пределе 100 грн.

Пляж

Да, моря рядом нет, но это не повод не позагорать. Можно поехать куда-то поближе.

Например, в Киеве можно отдохнуть возле Днепра, в Чернигове возле Десны. В любом случае, можно найти пляж и воду, которые не так далеко от вас, как море. Это может быть как речка, так и озеро.

Но перед походом на пляж обязательно проверьте, где в Киеве можно купаться, а также какая ситуация с водоемами в вашем регионе.

Записаться на курсы

Можно совмещать приятное с полезным. За это время можно подтянуть английский язык, научиться “кодить” на курсах IT, пройти тренинг по самозащите, научиться делать красивые фотографии либо попробовать испечь кулинарный шедевр.

Но приготовьте деньги. Если рассчитывать на курс до 10 занятий – цена будет приблизительно от 2,5 тыс. грн. Если найдете дешевле – будем за вас только рады!

Кстати, часто можно найти курсы, которые длятся не больше месяца. Иногда, это вообще может быть однодневный тренинг (это дешевле, но не так действенно).

Главное, найдите то, что вам по душе.

Театр

Не любите сидеть возле большой экрана? Поход в театр может стать хорошей альтернативой.

Здесь можно испытать самые разные эмоции – поплакать на трагедии, посмеяться от души, выйти с представления с неразберихой в голове. К тому же, это во многих случаях еще дешевле, чем кино. В Киеве можно найти билеты от 30-40 грн.

Не забудьте, что сезон открывается с августа.

Искусство

Можно посетить также выставки. Например, PinchukArtCentre в Киеве бесплатно показывает современное искусство XXI столетия.

Если не выпала возможность притронуться к морю, тогда почему бы не прикоснуться к прекрасному?

Исследуйте город

Даже если вы прожили здесь всю жизнь, не стоит откидать этот вариант. Например, в Киеве всегда можно найти что-то, о чем ранее вы могли не знать.

Можно хоть каждую неделю отправляться в новую точку на карте и рассматривать нетронутые ранее вашим вниманием локации. Кстати, если не поехали на море, попробуйте тогда хотя бы найти фонтан в форме Черного моря в Киеве. Подсказка: он в центре столицы.

Покататься на коньках

Ну и что, что лето? Почему бы и нет? Отличный повод сделать что-то необычное. Тем более там тоже есть вода, правда, в твердом виде.

Это также бюджетный вариант и возможность позвать друзей. Билеты будут стоить ориентировочно от 60-70 грн.

Фотопрогулка

Когда вы в последний раз меняли аватар в социальных сетях? Можно соединить фотосессию и прогулку на природе. Тем более, что в конце отдыха будет ждать приятный сюрприз в виде новых снимков.

Обязательно берите с собой друзей. Во-первых, кто как не они будут вас фотографировать, а во-вторых, фото с ними будут намного веселей.

Спортивные игры

Даже если ваш день и не начинается с пробежки, это не повод отрекаться от спорта. Например, можно взять на прокат велосипед и объездить на нем интересные места. Или же сходить в бассейн (для любителей развлечений можно и аквапарк).

В Киеве час бассейна стоит от 70 грн, а час проката велосипеда от 70 грн, за день примерно 150-250 грн, а также залог (от 500 грн + документы).

Спорт может не только утомлять, но и развлекать.

В конце концов, соберите команду и отправляйтесь побеждать противников в футболе, баскетболе или волейболе.

Вечеринка

Идеально подходит для встречи с друзьями. Можно организовать пикник на природе, домашние посиделки или рвануть вечером в клуб. Главное, чтоб там были музыка, танцы и другие развлечения.

Экстремальные приключения

Надоели обыденные варианты? Тогда можно сыграть в лазертаг (приблизительно 200-400 грн), пострелять из лука, отправиться в поход на 1-2 дня, покататься на катере (в зависимости от катера, но если идти компаний, можно вложиться по 200-300 грн с человека), сходить на аттракционы, заняться скалолазанием, взять урок фехтования. Главное, фантазия и приключенческое настроение.

Компьютерные игры

Некоторые подростки променяют море на пару часов за компьютером, не сомневайтесь. Звоните друзьям и играйте вместе. Не забудьте создать голосовую конференцию в Skype, чтобы комментировать происходящее.

Поиграть, например, можно в СS:GО, Dota 2, World of Tanks и другие онлайн-игры. Все, что вам нужно – компьютер и интернет.

Кухня

Научитесь готовить восхитительный торт или какой-нибудь другой кулинарный шедевр. Удивите невероятным вкусом своих друзей и самого себя.

Перед готовкой можно посмотреть в интернете какие-то интересные рецепты или включить видеоурок на YouTube.

Поделки своими руками

Handmade очень популярный сегодня. Во-первых, вещи, сделанные своими руками, уникальны! Во-вторых, это интересный способ провести время.

Кстати, кто-то даже на этом неплохо зарабатывает. Можно, например, можно заняться скрапбукингом – изготовлением дневником, фотоальбомов. Или научиться шить, или вязать.

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Горы 4%, 46 голосов 46 голосов 4% 4% Всего голосов: 1106 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Возможно, вас привлекут поделки из дерева, металла или каких-то других материалов. Но обязательно для начала прочтите материал Фактов ICTV о handmade: какие нишы заполнены, готовы ли украинцы покупать handmade и как заработать в долларах.