Украинский лоукостер SkyUp Airlines запускает новый рейс из Киева в итальянский Турин в период зимней навигации – с 12 декабря 2019 года до 28 марта 2020-го.
Самолеты SkyUp Airlines будут осуществлять авиарейсы к горнолыжному курорту в Турине дважды в неделю – в четверг и воскресенье.
Билеты можно приобрести на сайте лоукостера с 15 августа.
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Стоимость в одну сторону без багажа:
Киев – Турин: от 1410 грн;
Турин – Киев: от 1543 грн.
Напомним, SkyUp Airlines с октября также запустит новые рейсы из Киева, Львова и Харькова в Чехию.
Источник: SkyUp
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