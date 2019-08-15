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SkyUp откроет новый рейс из Киева в Турин: дата и стоимость билетов

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запускает новый рейс из Киева в итальянский Турин в период зимней навигации – с 12 декабря 2019 года до 28 марта 2020-го.

SkyUp

Самолеты SkyUp Airlines будут осуществлять авиарейсы к горнолыжному курорту в Турине дважды в неделю – в четверг и воскресенье.

Билеты можно приобрести на сайте лоукостера с 15 августа.

Читайте: SkyUp открыла новые рейсы в Испанию из трех городов – график и цены

Стоимость в одну сторону без багажа:

Киев – Турин: от 1410 грн;

Турин – Киев: от 1543 грн.

Напомним, SkyUp Airlines с октября также запустит новые рейсы из Киева, Львова и Харькова в Чехию.

ИсточникSkyUp

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