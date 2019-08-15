Есть страны, которые обязательно нужно посетить в своей жизни. Мы составили список из 5 таких стран и объяснили, почему выбор пал именно на них. Собирайте чемоданы.

5 стран, которые нужно обязательно посетить

Португалия

Самобытная, яркая и страстная.

Это страна с невероятными пляжами, вкуснейшей кухней и терпким вином придется по вкусу даже самым требовательным туристам.

Тут сохранилось огромное количество средневековых замков. А также эта страна считается одним из главных гольф-направлений Европы и мира.

Португалия – это ближайшая страна, куда можно поехать серфить.

На берегах Атлантического океана часто проводят соревнования и съезды известных серфингистов.

Кстати, поговаривают, что те, кто однажды стал на волну, больше не сможет без этого жить.

Из Украины легче всего добраться на самолете. В среднем авиабилет в Португалию украинцу обойдется от 4 000 грн на WizzAir. Если брать билеты за несколько месяцев, то есть возможность приобрести и до 3 000 грн.

Можно, конечно, и на автобусе/машине, однако такая поездка у вас займет почти двое суток и может оказаться дороже, чем авиабилет.

Исландия

Северное сияние, пейзажи, множество фантастических водопадов и гейзеров – вот почему стоит поехать в Исландию.

Еще сюда едут ради тематики “вулканизма”, то есть смотрят вулканы, поля извергнутой и застывшей сотни лет назад лавы, пещеры, образованные лавой, горячие источники.

В Исландии удивительный климат благодаря Гольфстриму: даже летом здесь лежит снег на очень небольшой высоте, но теплые океанские течения делают климат относительно мягким.

Стоит отметить, что добраться в Исландию – дорогое удовольствие, на которое стоит накопить. Лучше один раз увидеть вживую, чем прочесть сотни материалов с фото.

Так что, хотите увидеть “Исландию в миниатюре” и недорого – летите на острова Лансерот и Мадейра, куда Ryanair доставит вас из Европы за 20-30 евро.

Хотите те же вулканы, застывшую лаву и горячие источники на фоне величественной северной природы – держите кошелек шире и летите в Исландию.

Финляндия

Тут все просто: в этом году Финляндия обогнала Норвегию в рейтинге самых счастливых стран. Просто интересно, как и чем живет самое счастливое население.

Эта страна славится чистейшим воздухом и уникальными пейзажами. Тут тысячи озер и лесов, которые всегда рядом, где бы вы ни находились.

В Финляндии насчитывается 40 национальных парков. Кстати, тут тоже можно насладиться Северным сиянием.

В финской Лапландии его можно увидеть примерно 200 раз в году на фоне безоблачного неба. Ну, конечно, еще нужно встретиться с Санта Клаусом и снова поверить в сказку, благодаря особенной атмосфере.

К тому же, Финляндия – одна из лучших стран, где можно просто насладиться тишиной.

Из Украины можно легко и недорого (от 2 500 грн и выше) добраться на самолете за 5 часов, либо еще дешевле – на автобусе, однако тащиться придется около 30 часов.

Вьетнам

Во-первых, это одна из самых дешевых стран для путешественников. Дневной бюджет на двоих в среднем $54, где $21 заберет жилье, питание — $19, а транспорт и развлечения где-то $14.

Тут можно освоить кайт в Муйне, увидеть рисовые террасы Сапы, прокатиться на лодочке по Драконьей бухте, отлежаться на райском пляже острова Фукуок или полюбоваться императорским дворцом в Хюэ – это во-вторых.

К слову, тут можно арендовать байк на день за $5 – и вполне насладиться азиатскими пейзажами и атмосферой.

Сама страна очень дешевая, однако не советуем брать прямой рейс из Украины во Вьетнам – это будет дорого.

Для того, чтобы долететь дешевле, стоит приобрести билеты на рейс из Киева в Бангкок, Пекин или на Шри-Ланку, а там сесть в самолет Air Asia. Это азиатский лоукостер сродни европейскому Ryanair, так что дешево доставит вас в любую точку континента.

Люксембург

Тут тоже все просто: в Люксембурге самые высокие зарплаты в мире.

В государстве также самая высокая в мире официальная минимальная зарплата, которая составляет $1921, а средний заработок в Люксембурге составляет на сегодняшний день рекордные $4 090.

Интересно посмотреть, как живет общество с самыми высокими зарплатами на этой планете.

К тому же, маленький Люксембург может вас удивить. Тут действительно много достопримечательностей, достойное место среди которых занимают великолепные замки.

Обзорная экскурсия по городу, Национальный музей, готический собор Нотр-Дам, Дворец Великого Герцога, Эш-Сюр-Альзет, Эслинг, Национальный музей истории и искусства – это все компактный, но очень интересный Люксембург.

Полететь из Украины можно за 3 000 грн и выше. Это займет 7 часов вашего времени. Ехать на наземном транспорте нужно 34 часа, что заберет в среднем 2 200 грн.

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