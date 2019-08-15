Черника, горький шоколад, овсянка, лосось и чистая вода помогут отвлечься от посторонних дел и сконцентрироваться на работе.

5 продуктов для концентрации внимания:

Черника. Этот продукт заряжает организм бодростью, способствует повышению концентрации внимания и увеличению мозговой активности.

Горький шоколад. Он поднимает уровень серотонина и эндорфина, которые напрямую связаны с уровнем концентрации внимания. Также этот продукт является источником полезных антиоксидантов, витаминов и минералов, таких как калий, медь и магний, которые помогают контролировать кровяное давление. Он отличается низким содержанием жиров и сахара, что хорошо влияет на общее состояние организма.

Овсянка. Овсяные хлопья заряжают мозг энергией и способствуют продуктивной работе, так как содержат в себе витамины группы PP, E, H и B.

Лосось. Омега-3 жирных кислот, которые помогают восстанавливать клетки головного мозга, замедляют снижение когнитивных функций, а также укрепляют память.

Чистая вода. Жажда и обезвоживание провоцирует усталость, поэтому возьмите за правило ставить стакан воды перед началом рабочего процесса.

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