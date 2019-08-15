Ежегодно 19 августа в Украине отмечают Яблочный Спас, Второй Спас или Преображение Господне. Что обязательно нужно сделать в этот праздник, читайте на Фактах ICTV.

19 августа православная церковь отмечает Яблочный Спас. В этот день принято ходить в церковь на службу и освящать корзинки с фруктами, среди которых почетное место занимают яблоки.

Утром нужно обязательно сходить в церковь на службу и освятить яблоки, груши, виноград, мед можно также положить в корзинку пучок колосьев ржи и пшеницы.

Придя домой, в первую очередь нужно разговеться: съесть дольку яблока, окунув его в мед, а только потом приступать к приему другой пищи. Еда к праздничному столу подавалась постная, так как все еще длится Успенский пост, но яблоки должны обязательно присутствовать во всех видах: свежие, печеные, вареные.

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Наши предки считали, что если, откусывая освященное яблоко, загадать желание, оно обязательно исполнится.

В этот день нужно обязательно испечь яблочный пирог, сварить варенье или компот из яблок и угостить родных и близких, а только потом есть самим.

На Яблочный спас принято было встречать закат, так как считается, что с этим днем заканчивается лето и начинается осень.

Подробнее о Преображении Господнем, или Яблочном Спасе, его истории и традициях, читайте на Фактах ICTV.