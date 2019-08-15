Нет никакого общего представления о том, как должно пройти расставание. Но есть несколько советов, которые помогут смягчить процесс.

Обозначьте причину расставания

Постарайтесь обозначить проблемы и объяснить почему вы не видите альтернативы расставанию. Ваши аргументы не должны носить двойного смысла. Также будьте аккуратными с примерами из жизни.

Не обвиняйте

Обвинение – это позиция слабых. Человек, с которым вы провели чудесное время, не заслуживает того, чтобы быть униженным. Не ставьте его в позицию виноватого. Если хотите обвинить кого-то – вините себя.

Избегайте воспоминаний

Вы обязательно вспомните самые приятные моменты, которые были проведены вместе. Заставьте себя молчать о прошлом и прерывайте разговор партнера, если он решит заговорить об этом. Также постарайтесь выбрать нейтральное место для разрыва отношений.

Не предлагайте остаться друзьями

Предложение остаться друзьями может поселить надежду в сердце партнера. А вам нужно дать понять, что отношения завершились и их уже не вернуть.

Не переходите на крик

Повышенные тона точно не дадут возможности расставанию пройти безболезненно. Вы можете пожалеть о том, что сказали и попытаться извиниться. В таком случае будьте готовы к еще одному раунду расставания.

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Напомним, прежде чем разорвать отношения, психологи советуют признать, что они испортились.

По материалам: Marie Claire