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Факты / Lifestyle

Как составить правильно цели на год

Как правильно составить планы и цели на год – читайте в материале Фактов ICTV.

Как составить правильно цели на год

Мы собрали несколько дельных советов для вас, которые помогут собраться в кучу и смело идти к своей мечте.

Для того, чтобы правильно составить планы и цели на год, нужно:

  • Создать документ виденияредставьте себя через год и записывайте все, что хотели бы, чтобы произошло. Это позволяет визуализировать будущее. Пишите это в настоящем времени)
  • Запишите свои цели (Это короткий список, который напоминает вам о главных приоритетах во всех ваших категориях жизни)
  • Измеряйте работу (Ежеквартально / ежемесячно / еженедельно / ежедневно)

Давайте подробнее разберем, как использовать каждый из этих инструментов или процессов.

Визуализация

Хорошо опишите видения того, чего бы хотели достичь в следующем году. Излагайте в настоящем времени очень ясным и лаконичным языком.

Прикрепите фото, которые вам нравятся и вдохновляют.

Пишите коротко. Цель состоит в том, чтобы действительно визуализировать, где вы хотели бы быть через год.

Цели

Создайте колесо жизни, основанное на ваших главных целях.

Задача здесь – расставить приоритеты.

Вот некоторые примеры:

  • Работа
  • Отношения
  • Здоровье
  • Финансы
  • Друзья
  • Творчество
  • Лидерство
  • Семья

Оттуда записывайте цель для каждого из этих жизненных составляющих.

Важно четко отметить, чего вы хотите: конкретная формулировка, время, что для этого нужно.

Ваши цели должны быть привязаны к желаемому результату.

Выберите главную цель, которая будет немного превосходить то, что, по вашему мнению, вы можете достичь.

Это и будет ключевой мотивацией.

Как только вы начнете достигать эти цели, колесо жизни начнет набирать обороты, что позволит вам ставить цели все выше и выше.

Фото: Boho Berry

Кстати, если поставите себе цели быть модным в новом году, то у нас есть несколько советов о том, что обещают модные тренды 2019.

Измерение

Тут все просто. Проверяйте себя, часто напоминайте о своих целях, перечитывайте и представляйте.

Ежеквартально – обновляйте документ видения и колесо жизни.

Ежемесячно – ретроспективный просмотр.

Еженедельно – обзор годовых целей, ежемесячных приоритетов и запись еженедельных приоритетов (3 личных / 3 профессиональных).

Ежедневно пишите себе по 3 приоритета.

Напомним, ранее Фактам ICTV семейный психолог Ольга Жадан рассказывала, как лучше ставить цели.

Фото: Pixabay, Unsplash

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