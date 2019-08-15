Вкусное и полезное вино можно приготовить и в домашних условиях. Факты ICTV предлагают рецепт вина из вишни.
Готовим крепкое вино из вишни
Что понадобится
- Вишневый сок – 10 л
- Сахар – 3,5 кг
- Вода – 2,5 л
- Спирт – 0,5 л
Приготовление:
- Спелую вишню вымыть, измельчить, удалив большую часть косточек (70-80%), отжать сок.
- Из сока, воды и 2,5 кг сахара сделать сусло, добавить дрожжевую закваску, поставить на брожение.
- После того как пройдет 10 дней, вино снять с осадка, добавить спирт, 1 кг сахара, перемешать и выдерживать от 7 до 10 дней.
- Хорошо отфильтровать через несколько слоев марли, разлить по бутылкам и тщательно закупорить.
Простой рецепт вина из вишни
Что понадобится:
- 1 ведро вишни (10 литров);
- 4 кг сахара.
Способ приготовления
- Вишню засыпьте сахаром, поставьте на солнце для брожения на 1-1,5 месяца, завяжите горлышко бутыли марлей. Процедите состав.
- Протрите оставшиеся ягоды сквозь дуршлаг или сито или отожмите, добавьте в состав и оставьте еще на три дня на солнце.
- Хорошо процедите вино и оставьте дображивать на одну-две недели.
- Если вино слишком сухое и крепкое – добавьте 1-1,5 литра воды.
Как сделать вино из вишни / 7 фотографий
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Советы по приготовлению вина в домашних условиях:
- Прежде чем начать изготовление вина, подготовьте тару.
- Выбирать следует только спелые ягоды и плоды. Перед тем как отжимать сок, обязательно измельчите ягоды и плоды.
- Для получения большего количества сока, используйте пресс. Его можно изготовить из капроновой или холщовой ткани.
- Обязательно проверьте кислотность сока. По необходимости доведите ее до необходимого минимума.
- Всегда следите за процессом брожения. Если через неделю оно не началось, добавьте к соку дрожжи.
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