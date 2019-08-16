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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 16 августа

Каким будет 16 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

В этот день желательно отказаться от важных начинаний, запуска крупных проектов и финансовых сделок.

Сегодня стоит уединиться или свести к минимуму контакты с другими людьми, чтобы погрузиться в собственные эмоции.

Решения о взаимоотношениях различного рода лучше не принимать, также стоит помнить, что понимание происходящего может быть искажено.

Запланированные на сегодня встречи и договоренности могут сорваться.

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Желательно заняться практиками, которые направлены на снятие нервного напряжения или дают возможность подойти к ситуации более спокойно.

Неблагоприятным считается брать и давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2019 года для всех знаков зодиака.

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