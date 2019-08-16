Кризис заставляет украинцев покупать одежду в секонд-хендах. Однако многие даже не догадываются, что подвергают себя большой опасности.

Журналисты Утра в большом городе на ICTV собрали несколько ужасных фактов.

1. Киевской области девушка накупила обновок в популярном секонд-хенде, а через неделю ее кожа покрылась жуткими волдырями.

Дело в том, что перед продажей одежду в таких магазинах обрабатывают опасным для здоровья формальдегидом. У людей с чувствительной кожей это может вызывать страшные реакции, даже после трех стирок.

2. Несколько лет назад по Украине прокатилась эпидемия. Люди, покупавшие б/у одежду, стали жаловаться врачам на червей под кожей. Позже выяснилось, что это был грибок.

3. В некоторых магазинах под видом новой продают ту же секондхендовскую одежду. На нее пришивают новый бирки.

Как не стать жертвой?

Надели свитер из секонд-хенда, и вдруг у вас появилась сыпь? Немедленно идите в больницу. Если окажется, что заболели вы действительно из-за одежды, обращайтесь в санстанцию и в полицию.

Прежде, чем носить вещи из секонда, хорошенько их постирайте. Несколько раз.

Если у вас появились подозрения, что вещь, висящая в обычном магазине, не новая, вы имеете право потребовать сертификат качества товара. Должны присутствовать все фабричные бирки. Выявили нарушение? Обращайтесь в общество защиты прав потребителей.

Между тем, немецкие депутаты не стесняются покупать в секонд-хендах одежду известных брендов.