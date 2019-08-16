Компания Apple проведет презентацию новых iPhone в конце сентября 2019 года. Факты ICTV собрали всю предварительную информацию об iPhone, который должны представить в этом году.

На презентации Apple, которая намечена на конец сентября 2019 года, планируют показать новые модели смартфонов iPhone, которые предварительно носят названия iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Одним из самых заметных отличий новых версий iPhone станет их экран. Базовая версия получит 6,1-дюймовый IPS-экран, Pro – 5,8-дюймовый OLED-дисплей, а Pro Max – 6,5-дюймовый OLED-дисплей.

Экраны новинок могут быть похожи на те, которые используют в смартфонах Samsung Galaxy S10.

Вряд ли на презентации Apple покажут глобальные изменения дизайна, потому стоит ожидать, что присущий последним моделям iPhone вырез для фронтальной камеры останется.

Ожидается, что новый iPhone будет оснащен следующим поколением бионического микропроцессора Apple A13, однако базовая версия может получить другую модель процессора, чтобы встать в ряд более бюджетных гаджетов.

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Новинки получат 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора новых iPhone также должна возрасти, однако сейчас не ясно на сколько.

Во время презентации Apple также должна рассказать о новых камерах, которые получат более мощные версии смартфона. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max могут оснастить тройной камерой по 12 Мп, которая будет находиться в центре специального квадрата на задней панели.

Кроме того, немного лучше станет и фронтальная камера. Ее разрешение будет увеличено до 12 Мп.

Новые модели iPhone могут начать укомплектовывать специальными стилусами. Однако некоторые аналитики считают, что в iPhone 11 они будут продаваться отдельно и лишь в более поздних версиях их будут поставлять вместе со смартфонами.

К слову, компания Apple зарегистрировала в базе данных Евразийской экономической комиссии 11 моделей смартфонов.

Фото: Mobile Fun

