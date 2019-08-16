Для украинских школьников новый учебный год 2019-2020 начнется без обязательной школьной формы.

В апреле этого года родители школьников начали собирать подписи под петицией к президенту об отмене школьной формы, в которой говорилось о том, что она нарушает права детей. В результате Владимир Зеленский отменил указ О школьной форме для учащихся средних учебных заведений, который действовал еще с 1996 года.

Тогда соответствующая норма вводилась, чтобы обеспечить детей недорогой формой, а социально незащищенные категории населения должны были получать ее бесплатно. Однако на практике это воплотить не удалось. Зато во многих средних учебных заведениях от учеников требовали носить школьную форму, причем не ту, которую выберут родители, а определенного образца.

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Что изменится?

Теперь дети, которые учатся в школе, могут носить форму любого образца. Однако если такого желания нет, никто не имеет права запретить им посещать занятия в повседневной одежде.

Елена Бондаренко, одна из авторов петиции и сопредседатель общественной организации Родители SOS, убеждена, что все выигрывают от отмены обязательной школьной формы в Украине в 2019 году:

– дети не будут надевать один и тот же костюм ежедневно, смогут носить любимые футболки, джинсы и другую удобную одежду;

– родители смогут сэкономить деньги и не бегать накануне 1 сентября по магазинам и ярмаркам в поисках школьной формы;

– учителям не надо будет контролировать, в чем дети пришли в школу.

Какую одежду лучше покупать?

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич советует родителям приобрести для школьного гардероба удобную одежду желательно из натуральной ткани. Она также рекомендует делать акцент на простых в уходе вещах, выбирать одежду, которая не выделяется яркостью и экстравагантностью.

В целом, родители и школьники положительно восприняли новость об отмене школьной формы в Украине в 2019 году. Родители рады, что не надо больше думать, где взять деньги, чтобы одеть детей в школу. Дети — что больше не придется носить жаркую некрасивую одежду, а учителя больше не будут придираться по поводу дресс-кода.

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