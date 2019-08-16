Эксперты назвали лучшие смартфоны для видеоигр в 2019 году.

На первом месте среди лучших смартфонов для геймеров оказался Asus ROG Phone 2, который работает на базе процессора Snapdragon 855 Plus.

Гаджет работает под управлением ОС Android 9 Pie и оснащен экраном с диагональю 6,59 дюймов с частотой 120 Гц и 12 ГБ оперативной памяти.

На вторую строчку рейтинга поставили One Plus 7 Pro, базой для которого служит Snapdragon 855.

Его 6,67-дюймовый AMOLED экран работает на частоте 90 Гц. В зависимости от версии он оснащен 6-12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

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На третьем месте среди лидеров для геймеров оказалась линейка смартфонов Samsung Galaxy S10 с процессором Snapdragon 855 или Exynos 9820, которая работает на операционной системе Android 9 Pie.

В зависимости от версии, он будет оснащен экраном 5,8-6,4 дюйма. Оперативная память гаджета варьируется от 6 до 8 ГБ, а встроенная – от 128 ГБ до 1 ТБ.

Также для видеоигр лучше всего подходят смартфоны:

Xiaomi Black Shark 2;

Razer Phone 2;

Nubia Red Magic 3;

Huawei Mate 20 X;

Honor Play;

Xiaomi Pocophone F1;

Xiaomi Redmi K20 Pro.

К слову, компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A10s.

Источник: Android Authority