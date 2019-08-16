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Смартфоны для геймеров: топ-10 гаджетов

Эксперты назвали лучшие смартфоны для видеоигр в 2019 году.

Samsung Galaxy S10

На первом месте среди лучших смартфонов для геймеров оказался Asus ROG Phone 2, который работает на базе процессора Snapdragon 855 Plus.

Гаджет работает под управлением ОС Android 9 Pie и оснащен экраном с диагональю 6,59 дюймов с частотой 120 Гц и 12 ГБ оперативной памяти.

На вторую строчку рейтинга поставили One Plus 7 Pro, базой для которого служит Snapdragon 855.

Его 6,67-дюймовый AMOLED экран работает на частоте 90 Гц. В зависимости от версии он оснащен 6-12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

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На третьем месте среди лидеров для геймеров оказалась линейка смартфонов Samsung Galaxy S10 с процессором Snapdragon 855 или Exynos 9820, которая работает на операционной системе Android 9 Pie.

В зависимости от версии, он будет оснащен экраном 5,8-6,4 дюйма. Оперативная память гаджета варьируется от 6 до 8 ГБ, а встроенная – от 128 ГБ до 1 ТБ.

Также для видеоигр лучше всего подходят смартфоны:

  • Xiaomi Black Shark 2;
  • Razer Phone 2;
  • Nubia Red Magic 3;
  • Huawei Mate 20 X;
  • Honor Play;
  • Xiaomi Pocophone F1;
  • Xiaomi Redmi K20 Pro.

К слову, компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A10s.

Источник: Android Authority

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