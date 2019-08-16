Эксперты назвали лучшие смартфоны для видеоигр в 2019 году.
На первом месте среди лучших смартфонов для геймеров оказался Asus ROG Phone 2, который работает на базе процессора Snapdragon 855 Plus.
Гаджет работает под управлением ОС Android 9 Pie и оснащен экраном с диагональю 6,59 дюймов с частотой 120 Гц и 12 ГБ оперативной памяти.
На вторую строчку рейтинга поставили One Plus 7 Pro, базой для которого служит Snapdragon 855.
Его 6,67-дюймовый AMOLED экран работает на частоте 90 Гц. В зависимости от версии он оснащен 6-12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти.
Читайте: Xiaomi Black Shark 2 Pro – цена и характеристики нового игрового смартфона
На третьем месте среди лидеров для геймеров оказалась линейка смартфонов Samsung Galaxy S10 с процессором Snapdragon 855 или Exynos 9820, которая работает на операционной системе Android 9 Pie.
В зависимости от версии, он будет оснащен экраном 5,8-6,4 дюйма. Оперативная память гаджета варьируется от 6 до 8 ГБ, а встроенная – от 128 ГБ до 1 ТБ.
Также для видеоигр лучше всего подходят смартфоны:
- Xiaomi Black Shark 2;
- Razer Phone 2;
- Nubia Red Magic 3;
- Huawei Mate 20 X;
- Honor Play;
- Xiaomi Pocophone F1;
- Xiaomi Redmi K20 Pro.
К слову, компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A10s.
Источник: Android Authority