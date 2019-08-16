Как собрать ребенка в школу, что из одежды и канцелярии необходимо приобрести, а от чего лучше воздержаться? Факты ICTV спрогнозировали сложность выбора и сделали подборку базовых вещей для школы.

Считанные дни остаются до начала осени. И когда для одних сентябрь – это своеобразный переход от динамичной жизни летом к постепенному замиранию осенью, то для других – это только начало настоящего приключения. И эти другие, как вы сумели догадаться, школьники.

Для родителей этот период не менее интересен. Разница лишь в том, что все эмоции они переживают не на праздничной линейке, а значительно раньше – когда заботливо и нервно размышляют, как подготовить ребенка к школе.

Базовые советы, которые сохранят нервы и помогут сэкономить

Прежде чем перейти к списку необходимых атрибутов школьной одежды и канцелярии, настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с важными тезисами ниже. Они помогут минимизировать стресс при покупке всего школьного и предупредят эмоциональное выгорание.

Итак, рецепт экономных покупок с хорошим настроением следующий:

Список. Вооружиться списком необходимых вещей очень важно. Так вы обезопасите себя от покупки ненужного и быстро сориентируетесь в магазине.

Вооружиться списком необходимых вещей очень важно. Так вы обезопасите себя от покупки ненужного и быстро сориентируетесь в магазине. Предыдущая ревизия. В народе это называется довольно просто: прицениться и разглядеть ассортимент. Это касается покупки, как правило, одежды и обуви. Хотя нелишним будет заглянуть в магазин с канцелярскими принадлежностями, чтобы сориентироваться в стоимости качественного рюкзака.

В народе это называется довольно просто: прицениться и разглядеть ассортимент. Это касается покупки, как правило, одежды и обуви. Хотя нелишним будет заглянуть в магазин с канцелярскими принадлежностями, чтобы сориентироваться в стоимости качественного рюкзака. Планирование бюджета . Для начала следует определить сумму, которую вы готовы потратить для покупки школьной атрибутики, и уже отталкиваясь от нее – выбирайте. Так будет значительно проще и оперативнее. Из всех возможных вариантов, вы будете опускать именно те, стоимость которых выходит за пределы спланированных финансов. Ревизия магазинами поможет вам сориентироваться в стоимости вещей. Не забывайте свои планирования резюмировать в составленном списке, чтобы все позиции и расчеты были под рукой.

. Для начала следует определить сумму, которую вы готовы потратить для покупки школьной атрибутики, и уже отталкиваясь от нее выбирайте. Так будет значительно проще и оперативнее. Из всех возможных вариантов, вы будете опускать именно те, стоимость которых выходит за пределы спланированных финансов. Ревизия магазинами поможет вам сориентироваться в стоимости вещей. Не забывайте свои планирования резюмировать в составленном списке, чтобы все позиции и расчеты были под рукой. Покупайте заранее. Родители обманывают себя, думая, что за несколько дней до начала учебного года можно приобрести вещи значительно дешевле. Низкая стоимость может сказаться на качестве и ассортимент будут оставлять желать лучшего.



Важно! Все решения по обновлению школьного гардероба и предметов канцелярии необходимо согласовать со своими детьми. Для школьников закупки к учебному году – это творческий процесс, и несправедливо ограничивать их участие в нем.

Школьная форма: одежда и обувь

Прежде, чем выбирать школьную форму, очень важно выяснить требования школы, где учится ваш ребенок. Беседа с классным руководителем поможет вам сориентироваться в школьном дресс-коде. Такой шаг важен, прежде всего, для родителей первоклашек.

Купить школьную форму и канцелярию можно в специализированных магазинах, на школьных ярмарках, а также в онлайн-магазинах. Каждый формат школьных покупок имеет скрытые риски, поэтому важно предварительно взвесить все “за” и “против”.



Если сервис и комфорт важные показатели для вас, и вы готовы за них платить, тогда не колеблясь выбирайте торговые центры и специализированные магазины. Если же хотите сэкономить, уместно воспользоваться услугами школьных ярмарок и онлайн-магазинов. Но важно помнить: демократичные цены и широкий ассортимент товара могут нивелироваться качеством и обслуживанием.

Покупая вещи на школьных ярмарках, будьте готовы к недостатку примерочных, кассовых аппаратов, необходимости рассчитываться наличными и неблагоприятным погодным условиям. Приобретенные вещи в онлайн-магазинах могут не соответствовать заявленному описанию и качества товара.

Выбирая обувь детям, учтите четыре важных критерия: удобство, практичность, качество и вид. Именно от качества выбранной обуви зависит продолжительность ее “жизни” и комфорт для детей.

Комплект формы для девочек

Состоит из праздничной блузки, вышиванки, юбки, пиджака и брюк. Ассортимент можно дополнить еще и сарафаном, все зависит от предпочтений вашей дочери и школьных стандартов. Позаботьтесь о повседневной одежде. К примеру, несколько блузок и свитеров.

Понадобятся также колготки и гольфики. Для занятий физической культуры необходимо приобрести специализированную одежду и обувь: спортивный костюм, кроссовки. Стоимость минимального комплекта из вышеперечисленных вещей составляет около 3 тыс. грн. Все зависит от количества товаров и их ценников.

Комплект школьной формы для мальчиков

Выбирать форму для ребят следует максимально прогнозируемо. Не лишним будет приобрести дополнительный комплект одежды. Набор будет состоять из брюк, жакета, праздничной рубашки, вышиванки, галстука или бабочки. Не забудьте о ремне. Ассортимент можно дополнить жилеткой. Для мальчиков также важно иметь несколько повседневных рубашек и свитеров. Позаботьтесь и о соответствующей одежде для занятий спортом. Стоимость минимального комплекта для мальчиков стартует от 3 тыс. грн.

Важно! В наше время отсутствует понятие дефицита, поэтому покупайте вещи рационально. Необходимо обеспечить школьника таким количеством одежды, чтобы он выглядел опрятно. Значительная часть учебного года приходится на холода, поэтому приобрести дополнительные кофточки лишним не будет. Выбирая форму – ориентируйтесь на состав и отдавайте предпочтение натуральным материалам.

Канцелярия

Определяющим показателем при покупке канцтоваров является класс, в который переходит школьник. Перечень вещей ниже является базовым и ориентировочным, но не конечным в своей вариативности. Стоимость необходимой канцелярии в этом году стартует от 300 до 500 грн. Все зависит от ценовых характеристик и количества товара.

Итак, базовый канцелярский набор будет состоять из следующих вещей:

Дневник. Папка для тетрадей. Закладки для книг. Пенал. Наполнение пенала: ручки с синими и красными стержнями, цветные гелевые или масляные ручки, корректор, простой карандаш, чертежные принадлежности, ластик, точилка. Тетради. Их количество и дизайн будет зависеть от того, в каком классе учится ребенок. Младшей школе стоит покупать в косую линию и клетку, средней и старшей – тоже в клеточку и в линию. Обложки для тетрадей, дневника и учебников. Также позаботьтесь о обложках для печатных тетрадей. Их придется подобрать в магазине индивидуально. Альбом для рисования, если есть актуальный предмет. Также стоит докупить: краски, цветные карандаши, фломастеры, кисти. Вспомогательные материалы для творчества: цветной картон и бумага, клей, ножницы, пластилин и доски для лепки. Учебные пособия, хрестоматии, словари, которые соответствуют возрасту ученика. Также необходимо приобрести качественный и вместительный рюкзак, куда можно положить все вышеперечисленное.

Раньше мы писали, как выбрать рюкзак для школы.