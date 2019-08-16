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Факты / Lifestyle

Какой сегодня праздник: именины 16 августа

16 августа именины празднуют Антон, Иван, Кузьма, Соломия и Николай. Народные приметы на 16 августа, читайте на Фактах ICTV.

День Матері 2019

16 августа праздник у всех, кто носит имя Антон, Иван, Кузьма, Соломия и Николай, ведь они отмечают свой День ангела. Поэтому не забудьте в этот день поздравить своих близких и родных.

Народные приметы на 16 августа

По народному календарю 16 августа Исаакия Малинника или Антона Ветровея. В этот день приходит время собирать урожай малины и делать на зиму заготовки с этой ароматной ягоды. Также 16 августа уже созревали лесные орехи.

Читайте: Календарь праздников на август 2019

  • Какой Исаакий – таков и октябрь.
  • Сильный ветер на Антона – к холодной зиме.
  • 16 августа нельзя заметать, чтобы не вымести свое счастье.
  • Какой Исаакий, таким, согласно приметам, будет и Николая на 19 декабря.
  • На Антона дождь пошел – непогода продлится еще несколько дней.
  • Теплый ветер – зимой будет много снега, но сильные морозы не ударят.
  • Если в этот день рождался мальчик, то говорили, что он будет отчаянным. Иными словами, “ветер в голове”. Рожденная в этот день девочка, как полагали, имела поистине мужской характер.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.

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