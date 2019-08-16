16 августа именины празднуют Антон, Иван, Кузьма, Соломия и Николай. Народные приметы на 16 августа, читайте на Фактах ICTV.

16 августа праздник у всех, кто носит имя Антон, Иван, Кузьма, Соломия и Николай, ведь они отмечают свой День ангела. Поэтому не забудьте в этот день поздравить своих близких и родных.

Народные приметы на 16 августа

По народному календарю 16 августа Исаакия Малинника или Антона Ветровея. В этот день приходит время собирать урожай малины и делать на зиму заготовки с этой ароматной ягоды. Также 16 августа уже созревали лесные орехи.

Читайте: Календарь праздников на август 2019

Какой Исаакий – таков и октябрь.

Сильный ветер на Антона – к холодной зиме.

16 августа нельзя заметать, чтобы не вымести свое счастье.

Какой Исаакий, таким, согласно приметам, будет и Николая на 19 декабря.

На Антона дождь пошел – непогода продлится еще несколько дней.

Теплый ветер – зимой будет много снега, но сильные морозы не ударят.

Если в этот день рождался мальчик, то говорили, что он будет отчаянным. Иными словами, “ветер в голове”. Рожденная в этот день девочка, как полагали, имела поистине мужской характер.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.