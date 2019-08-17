В среднем три дня самостоятельно спланированного отдыха в Риме обойдутся Вам в €400, с учетом переезда в обе стороны, проживания, питания и развлечений.

Есть в мире города, которые каждый человек должен обязательно увидеть своими глазами. Если ваша нога еще никогда не ступала по улицам и площадям Вечного города, то мы предлагаем исправить это в ближайшее время.

Планировать путешествие самостоятельно позволяет получить больше удовольствия от поездки, а заодно сэкономить деньги и нервы.

Факты ICTV помогут Вам подготовиться к уик-энду в одном из старейших городов мира – Риме.

Как добраться

Самолет

Самый простой, но дорогостоящий способ – долететь до Италии, воспользовавшись быстрым поиском и забронировать авиабилеты в обе стороны на самолет, выполняющий прямой рейс.

Дешевле самолетом можно добраться, если составить маршрут самостоятельно, с пересадкой.

Например, стоимость авиабилетов на рейсы Wizz Air из Киева:

в Вильнюс – от €46

в Катовице – от €60

в Будапешт – от €70

в Дортмунд – от €57

Из любого из этих городов добраться до Италии будет не только легко, но и дешево.

К пример, из Катовице (Польща) Wizz Air предлагает билеты от €60, а из Будапешта от €48.

Таким образом, самостоятельно составив маршрут с пересадкой, можно оформить авиабилеты в обе стороны из Киева в Рим через Будапешт или Катовице за €200 вместо €400 обычным прямым рейсом (в среднем).

Автобус

Прямой автобус Киев-Рим-Киев Вам обойдется так же, как и дешевый вариант перелета – от €100.

Цена в одну сторону

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На авто

Маршрут на автомобиле будет проходить через Словению и Венгрию. Учитывая остановки, на такое путешествие может понадобиться около суток.

К слову, литр бензина в Италии в среднем стоит €1,6.

По городу можно перемещаться на общественном транспорте. Билет, который действует 100 минут с момента компостирования, стоит €1,5, а безлимитная проезная карта на неделю стоит €24.

Где остановиться

Самые популярный сезон для путешествий в Рим — с апреля по октябрь, а также Рождество и новогодние праздники.

Если вы планируете отдохнуть в это время года и хотите иметь хороший выбор из нескольких предложений, вам придется подумать об аренде жилья минимум за 2-3 месяца.

В другое время года можно особо не переживать, но не забывайте, что Рим – один из самых популярных городов мира, и спрос на отели и квартиры, особенно в центре, тут практически постоянно.

В Риме около 5 тысяч отелей, а, может быть, и больше. Вы заранее сможете подобрать для себя наиболее подходящий вариант в зависимости от того, какие требования вы обычно предъявляете отелю.

В среднем цены для одного за номер в отеле – €75.

Кроме этого, можно использовать известное приложение CouchSurfing, который объединяет более 7 миллионов человек в 246 странах. Члены сети предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий и организуют совместные развлечения. Такой ночлег не предусматривает оплаты.

Топ-7 мест

Колизей

Амфитеатр Флавиев, более известный как Колизей. Одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира. Символ Рима и одно из семи новых чудес света. Этот амфитеатр стал свидетелем множеств убийств гладиаторов. К сожалению, до наших дней он дожил не в идеальном состоянии.

Собор Святого Петра

Католический собор, центральное и наиболее крупное сооружение Ватикана, крупнейшая историческая христианская церковь в мире.

Одна из четырех патриарших базилик Рима и церемониальный центр Римско-католической церкви.

Известно, что над его созданием трудилось несколько поколений великих мастеров: Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Бернини. Вместимость около 60 тыс. человек + 400 тыс. человек на площади.

Римский форум

Форум в центре Древнего Рима, вместе с прилегающими зданиями. Первоначально на нем размещался рынок, позже он включил в себя комиций, курию, и приобрел политические функции.

Это место пропитано историей Римской империи.

Пантеон

Это “храм всех богов” в Риме, памятник центрическо-купольной архитектуры периода расцвета архитектуры Древнего Рима, построенный в 126 году н. э. при императоре Адриане на месте предыдущего Пантеона, выстроенного за два века до того Марком Випсанием Агриппой.

Он представляет собой большое инженерное достижение античности. Располагается на площади Пьяцца-делла-Ротонда.

Пьяцца Навона

Римская площадь в форме вытянутого с юга на север прямоугольника, устроенная на месте стадиона Домициана. С XV века по 1869 г. место нахождения городского рынка. Застраивалась в XVII веке в стиле барокко.

На площадь выходят две церкви, включая церковь св. Агнессы, и несколько дворцов, включая палаццо Памфили. Очень спокойной и атмосферное место для прогулки всей семьей.

Сикстинская капелла

Неотъемлемая классика. Бывшая домовая церковь в Ватикане. Построена еще в 1473-1481 годах архитектором Джордже де Дольчи, по заказу Папы Римского Сикста IV, откуда и произошло название.

Нынче Капелла — музей, выдающийся памятник Возрождения, который используется также для проведения конклавов, на которых кардиналы избирают нового папу римского. Хор Сикстинской капеллы — всемирно известный профессиональный церковный хор.

Галерея Боргезе

Это художественное собрание княжеского семейства Боргезе, которое выставлено в здании на территории виллы Боргезе.

Здание галереи построено кардиналом Шипионе Боргезе (1576-1633), который заложил основы художественного собрания. Известный почитатель творчества Караваджо, он приобрел многие из важнейших работ этого мастера.

Окончательный вид здание приняло при Маркантонио Боргезе IV (1730-1800), который в конце XVIII века перестроил его в стиле классицизма. Первый этаж музея посвящен скульптуре, на втором помещается картинная галерея.

В Риме еще огромное количество мест, где можно отдохнуть и насладиться невероятной архитектурой и историей.

К сожалению, экскурсоводы не дают достаточно времени, чтобы рассмотреть все достопримечательности Вечного города. Поэтому советуем Вам купить карту Рима по приезду и путешествовать самостоятельно, дабы ничего не пропустить, не платить дополнительно за экскурсии и не бежать галопом по одному из самых красивых городов Европы.

Еда

Еда – это почти первая по важности вещь для итальянцев.

Интересный факт

В 1522 в Неаполе была приготовлена первая пицца в мире.

Итальянцы любят поесть, побеседовать о еде, рассказать, чем лакомились сами, и послушать о том, что ел собеседник, каковы его пристрастия в пище, традиции национальных кухонь

В величественном Риме вряд ли найдется такой гурман, который не сможет найти ресторан по душе: в городе огромное количество ресторанов, где готовится еда практически всех кухонь мира.

Если Вы планируете питаться бюджетно, подойдет известная на весь мир итальянская пицца, которая стоит всего от €10. Кроме этого очень выгодно делать покупки в супермаркетах. Так, можно пообедать за смешные деньги – от €6.

Что касается итальянских кафе и ресторанов – цены за комплексный обед колеблются от €30, в зависимости от расположения ресторана.

Рим не оставит равнодушным никого. Город напоминает выставочные залы огромного музея без крыши: живой коллаж площадей, рынков на открытом воздухе и исторических мест, вид которых надолго останется в памяти.

Общая стоимость

Таким образом, три дня в Вечном городе, используя бюджетный вариант перелета и проживания, обойдется Вам всего €400 на человека.

В это сумму может войти перелет лоукостом туда и обратно (€200), 2 ночи на съемной квартире (€70), еда (€80), расходы на музеи и развлечения (€50).

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