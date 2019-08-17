Дешево отдохнуть в Будапеште можно за €220. Факты ICTV собрали для вас самую полезную информацию о венгерской столице, и на собственном примере докажут, что в Европе можно отдохнуть очень круто и недорого.

Город, который покоряет с первой улицы. Маленький Париж, который раскинулся на берегах сильного Дуная. Будапешт не может не понравиться своими приветливыми улыбками венгров, зелеными улицами, роскошной архитектурой и приемлемыми ценами.

Этот город – идеальный для тех, кто хочет увидеть Европу, но не может себе позволить помпезный Париж или заносчивую Барселону.

Как доехать

В столицу Венгрии можно добраться самолетом. Из киевских Жулян регулярно летают рейсы Wizzair. Средняя цена туда-назад – 3,6 тыс. грн (€126) если брать билеты заранее, на 1-2 месяца.

Есть еще варианты поехать автобусом. Если бронировать билеты за месяц до поездки, то на FlixBus нужно запалатиты в среднем 1800 грн из Киева в Будапешт и еще 1 450 грн из Будапешта в Киев. Итого получается 3 250 грн (€114).

Где жить

Важно помнить, что Будапешт находится на двух берегах Дуная. Исторические достопримечательности разбросаны по обе стороны реки, но мы рекомендуем вам обратить внимание на районы Пешт, где собрано больше всего достопримечательностей города, в том числе всемирно известные купальни Сечени.

В хостелах цена за койку стартует от €35. За отдельную комнату придется выложить немаленькую сумму – от €70.

Общественный транспорт

Общественный транспорт в Будапеште очень точный. Есть автобусы, трамваи и, конечно, метро. Туристам рекомендуем передвигаться на метро. Есть билеты на одну и больше поездок, проездные на целый день. Стоимость одной поездки без пересадки на любом транспорте – 350 форинтов (€1,08). Срок его действия – 80 минут с момента компостирования.

Есть еще билет на одну поездку с правом пересадки, который действителен в метро, ​​троллейбусах, автобусах, трамваях, электричках (в пределах города). Компостировать такой билет при изменении транспорта необходимо два раза с обоих концов. Период действия днем ​​составляет 100 минут с момента первого компостирования и 80 минут после второго. Стоимость – 530 форинтов (€1,63).

Безлимитный проездной на один день можно приобрести на группу до пяти пассажиров. Его стоимость составляет 3 300 форинтов (€10,14). Единственное неудобство заключается в том, что путешествовать придется всем одновременно, а во время проезда в электропоезде или метро – только в одном вагоне.

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Что посмотреть

Дунай

Пожалуй, самая главная достопримечательность Будапешта – это Дунай. Прокатавшись на кораблике, вы сможете увидеть Будайскую крепость и проспект Андраши, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Небольшой лайфхак для тех, кто желает сэкономить – купив проездной билет на общественный транспорт, вы спокойно можете его использовать для поездки на общественном кораблике.

Здание венгерского парламента

Это по праву самое большое и одно из самых красивых зданий Будапешта. Многим оно напоминает парламент в Лондоне, и архитектор этого не скрывал, кто его вдохновил на создание.

По зданию венгерского парламента проводятся экскурсии для туристов, в том числе и на русском языке. Здесь хранятся корона святого Иштвана, булава державы и сабля периода Ренессанса, которые может увидеть каждый посетитель.

Замковый холм, Старый город и Королевский дворец

Историческая часть венгерской столицы. Чтобы все обойти лучше выделить целый день. Здесь три церкви, шесть музеев, художественная галерея, памятники, площадь, театр и прекрасные виды на Пешт. Здесь же одно из старейших зданий — Королевский дворец, которому больше семи столетий. Его неоднократно перестраивали, разрушая до основания и вновь восстанавливая.

Базилика Св. Иштвана

Это самый знаменитый храм Будапешта. Помимо интересной истории (в часовне собора хранятся мощи основателя Венгрии Иштвана), у этого храма множество привлекательных для туристов: масштабный купол со смотровой площадкой, откуда можно насладиться панорамным видом на город, живописный интерьер, большой зал, где проводят концерты классической музыки. Кроме того, в этом католическом соборе проходят службы, церемонии.

Купальни

Ваш отдых не будет полноценным, если вы не побываете в знаменитых на всю Европу купальнях. На протяжении нескольких веков первые лица стран и королевские семьи приезжали в знаменитые купальни Сечени и Геллерт. Первые – самые большие, вторые – самые красивые.

Есть и другие, менее раскрученные. В бассейнах вода из теплых источников, температура которых +36-40°C. Средняя стоимость за вход €18-19. Есть сауны, открытые бассейны. Удовольствие незабываемое, особенно с утра, когда посетителей очень мало. Кстати, работают купальни с 6 утра и до позднего вечера.

Где поесть

Одними достопримечательностями сыт не будешь – гуляя по Будапешту, нужно чем-то питаться. Венгерская кухня очень сытная и вкусная. На улицах очень много кафешек, ресторанов и пивных. Можно без проблем перекусить на улице.

На улице рекомендуем обязательно попробовать выпечку под названием кюртош калач за 300 форинтов (€2). Эта сладость в виде полой тубы из дрожжевого теста, обсыпанная корицей, шоколадом, орехами или ванильным сахаром.

Есть варианты бюджетного обеда. Бистро Gastland Bisztró находится рядом со станцией метро Oktogon. Здесь можно за 2 600 форинтов (около €8) есть, сколько в вас влезет.

Для тех, кто хочет все-таки посидеть и насладиться вкуснейшим гуляшом в городе есть небольшое кафе Klauzál Café. О нем много хороших отзывов и не зря. Это милое местечко, куда можно прийти как вдвоем, так и компанией. Фирменное блюдо – гуляш в казане – будет стоить 1 200 форинтов €5. Средний обед обойдется в €30.

Сувениры

Мы мало что знаем о венгерском вине, так как оно к нам не импортируется. Еще одна причина, почему стоит его попробовать именно здесь. Если не знаете, что купить – берите вино марки Tokaji. Средний чек бутылки – €7.

Можно еще купить местные марципаны. Но стоят они дорого. Упаковка конфет €10.

Стоимость поездки на 2 дня

Итого, если вы планируете свое путешествие на два дня:

Дорога в обе стороны – €123

Жилье на одного/койка – €30

Еда – €30

Купальни – €19

Сувениры – €10

Итого – €220.

Напомним, Факты ICTV также писали об отдыхе в Грузии.