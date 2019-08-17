Каким будет 17 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Сегодня лучше минимизировать социальные контакты, особенно с авторитетными людьми.

День благоприятен для садовых работ. Также полезны прогулки на природе, особенно у водоемов.

Нужно обратить внимание на свое здоровье. Желательно следить за хребтом, не перенапрягать его, а также беречь зрение. Для этого стоит делать гимнастику для глаз.

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Кроме того, удачной может быть любая активность, связанная с творчеством, а также интеллектуальная деятельность.

В отношениях существует вероятность напряжения, поэтому лишний раз не стоит подливать масла в огонь.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на август 2019.