Незначительные магнитные колебания возможны 7, 11, 12, 13 и 24 августа.

В августе ожидается две серьезные магнитные бури, а также несколько менее сильных, но ощутимых магнитных колебаний.

Незначительные магнитные колебания возможны 7, 11, 12, 13 и 24 августа.

Медики советуют делать зарядку по утрам – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.

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Во период магнитных бурь рекомендуется тщательно следить за питанием, пить больше воды, соблюдать режим сна и не перенапрягаться.

Также будут полезными прогулки на свежем воздухе.

Магнитные бури: действительно ли влияют на здоровье и настроение? Влияют только на пожилых людей и в отдельных регионах

Конечно влияют, но несущественно

Нет – это все выдумки

Да, конечно – всегда ужасно себя чувствую Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

К слову, во время магнитных бурь человек может ощутить сонливость, рассеянность и раздражительность.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь на 2019 год.