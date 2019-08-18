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До +37. Когда в Украину вернется жара

На территорию Украины возвращается жаркая погода.

До +37. Когда в Украину вернется жара

В понедельник, 19 августа, температура воздуха составит 25° – 30°.

К середине недели ожидается повышение до 32° – 37° на юге, центре и востоке Украины.

Читайте: Погода на День независимости 2019 в Украине (КАРТА)

Однако 22 августа жара может несколько ослабнуть в западных и северных областях.

На западе Украины в течение недели ожидаются локальные осадки.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на август и начало осени в Украине.

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