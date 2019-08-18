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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 18 августа

Каким будет 18 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Первая и вторая половина дня будут сильно отличаться.

На начало дня стоит планировать дела, в которых потребуются смелость и риск. Хорошо подойдут и любые активные занятия.

Поскольку общение в это время может быть эмоциональным и предвзятым, стоит четко понимать цель диалогов.

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Во второй половине дня стоит отдать предпочтение созидательным делам, возможно, оказать помощь и поддержку окружающим.

Можно заниматься умеренными физическими нагрузками или вопросами здоровья. В это время не стоит перенапрягаться.

Неблагоприятным сегодня считается начало поездок и путешествий.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2019 года для всех знаков зодиака.

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