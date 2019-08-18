Во время празднования Яблочного Спаса принято угощать друзей и близких, а также приветствовать друг друга. По случаю праздника Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС.

В 2019 году церковный праздник Яблочный Спас или Второй Спас будут отмечать 19 августа, как и каждый год.

Считается, что с наступлением Яблочного Спаса заканчивается лето и приходит пора осени. После этого праздника действительно становится прохладно.

Для людей же это пора нового урожая. Везде созревали плоды спелых яблок. Новый урожай освящали в церкви и его можно было есть.

Традиционно в этот день надо святить яблоки, а после обязательно следует отнести несколько штук на могилы родственников.

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Также на Яблочный Спас готовят постные блюда, в которых основным ингредиентом являются яблоки.

Не забудьте поздравить близких и родных со светлым праздником.

* * *

В нашей жизни – будничном кружении

Так уж, видно, Богом суждено

К памяти о дне Преображения

Нам простое яблоко дано.

* * *

Яблок полон сад стоит,

Что в приходе освещают,

А потом пекут бисквит

И детей им угощают.

* * *

Тихо, с урожайною молитвой,

В ночь смотрели храма купола.

Сам Господь, наверно, за калиткой

Яблоком звонил в колокола…

* * *

Глупые, бедные,

Выпросим мы

Денежки медные

Скряги-зимы:

Листья напрасные,

Всполохи глаз,

Яблочки красные,

Яблочный Спас!

* * *

Будь в этот день, ты и счастлив и нов,

Освободись от нелегких оков,

Яблочным вкусом себя подбодри,

Станешь ты добрым и милым внутри.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что обязательно нужно сделать на Яблочный спас.