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Как сделать вино из вишни

Вкусное и полезное вино можно приготовить и в домашних условиях. Факты ICTV предлагают рецепт вина из вишни.

Вино з вишні - рецепт

Готовим крепкое вино из вишни

Что понадобится

  • Вишневый сок – 10 л
  • Сахар – 3,5 кг
  • Вода – 2,5 л
  • Спирт – 0,5 л

Приготовление:

  1. Спелую вишню вымыть, измельчить, удалив большую часть косточек (70-80%), отжать сок.
  2. Из сока, воды и 2,5 кг сахара сделать сусло, добавить дрожжевую закваску, поставить на брожение.
  3. После того как пройдет 10 дней, вино снять с осадка, добавить спирт, 1 кг сахара, перемешать и выдерживать от 7 до 10 дней.
  4. Хорошо отфильтровать через несколько слоев марли, разлить по бутылкам и тщательно закупорить.

Простой рецепт вина из вишни

Что понадобится:

  • 1 ведро вишни (10 литров);
  • 4 кг сахара.

Способ приготовления

  1. Вишню засыпьте сахаром, поставьте на солнце для брожения на 1-1,5 месяца, завяжите горлышко бутыли марлей. Процедите состав.
  2. Протрите оставшиеся ягоды сквозь дуршлаг или сито или отожмите, добавьте в состав и оставьте еще на три дня на солнце.
  3. Хорошо процедите вино и оставьте дображивать на одну-две недели.
  4. Если вино слишком сухое и крепкое – добавьте 1-1,5 литра воды.
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Как сделать вино из вишни / 7 фотографий

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Советы по приготовлению вина в домашних условиях:

  • Прежде чем начать изготовление вина, подготовьте тару.
  • Выбирать следует только спелые ягоды и плоды. Перед тем как отжимать сок, обязательно измельчите ягоды и плоды.
  • Для получения большего количества сока, используйте пресс. Его можно изготовить из капроновой или холщовой ткани.
  • Обязательно проверьте кислотность сока. По необходимости доведите ее до необходимого минимума.
  • Всегда следите за процессом брожения. Если через неделю оно не началось, добавьте к соку дрожжи.

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Фото: Pixabay

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