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Факты / Lifestyle

Какой сегодня праздник: именины 18 августа и приметы

18 августа именины празднуют Дарьи, Марии и Кристины, а также Ефимы, Иваны и Максимы. Факты ICTV также собрали народные приметы.

Какой сегодня праздник: именины 18 августа и приметы

18 августа в православном календаре – праздник в честь мученика Евстигнея Антиохийского.

Народное название праздника – Евстигней-Житник, Луков день или Евстигнеев день.

Также День ангела 18 августа отмечают: Дарья, Ефим, Иван, Кристина, Максим и Мария.

Читайте: Календарь праздников на август 2019

Народные приметы 18 августа:

  • Наши предки в этот день ели ячменный хлеб и сырой лук с солью и квасом – чтобы не болеть.
  • В доме развешивают лук – от нечисти.
  • В поле 18 августа нельзя есть и петь – иначе следующий год неурожайным будет.
  • Чтобы удача сопутствовала во всем – работать нужно молча.
  • По погоде в этот день угадывали, каким будет декабрь: если хмуро и прохладно – первый зимний месяц предстоит снежный и суровый, если жарко – мягкий и солнечный.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.

Фото: Dreamstime

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