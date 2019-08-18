18 августа именины празднуют Дарьи, Марии и Кристины, а также Ефимы, Иваны и Максимы. Факты ICTV также собрали народные приметы.

18 августа в православном календаре – праздник в честь мученика Евстигнея Антиохийского.

Народное название праздника – Евстигней-Житник, Луков день или Евстигнеев день.

Также День ангела 18 августа отмечают: Дарья, Ефим, Иван, Кристина, Максим и Мария.

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Народные приметы 18 августа:

Наши предки в этот день ели ячменный хлеб и сырой лук с солью и квасом – чтобы не болеть.

В доме развешивают лук – от нечисти.

В поле 18 августа нельзя есть и петь – иначе следующий год неурожайным будет.

Чтобы удача сопутствовала во всем – работать нужно молча.

По погоде в этот день угадывали, каким будет декабрь: если хмуро и прохладно – первый зимний месяц предстоит снежный и суровый, если жарко – мягкий и солнечный.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.