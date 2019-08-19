Буллинг – одна из острых проблем нашего общества. Факты ICTV собрали действенные советы для детей и родителей, как избежать и побороть травлю в школе.

30Издевательства в школе заменили модным словом буллинг, однако ситуацию это никак не изменило. Моральное давление, испорченные вещи и жестокие избиения набирают множество просмотров и комментариев в сети. Виновных иногда наказывают, но что дальше?

Напомним, президент подписал закон, которым установил новые правила по противодействию буллингу в школах и штрафы.

За травлю в школе будут наказывать штрафом в размере 850-1700 грн или общественными работами 20-40 часов.

За повторное нарушение в течение года штраф составит 1700-3400 грн, а время общественных работ увеличится до 40-60 часов.

Штраф в виде 20% от заработной платы и исправительные работы в течение месяца или денежные санкции в размере 850-1700 грн предусмотрены и для преподавателей, которые не сообщили в Нацполицию о буллинге в школе.

Травля в школе или буллинг все чаще становится причиной травм, увечий и даже самоубийств.

Один из последних случаев произошел в одной из Московских школ. 16-летний Даня Горбатенко пришел в школу с ножом. Сначала запугивал учителей, а потом начал угрожать убить себя. Его изолировали в раздевалке. Так парень просидел там несколько часов, пока его не уговорили выйти и не отправили в больницу.

Над круглым отличником, застенчивым и сдержанным парнем постоянно издевались, бросали вещи и тому подобное.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье Доведение до самоубийства. Так что его одноклассникам вряд ли удастся избежать наказания.

Школа – это, в некоторой степени, модель общества. Ребенок с детства должен расти с пониманием того, что в мире живут разные люди, а наши различия – это не изъяны. У ребенка должно быть четкое понимание, что он самодостаточна личность, которая может преодолевать различные препятствия и проблемы.

Как предупредить моральное давление на ребенка

Признаки насилия над ребенком:

подавленное настроение

нежелание идти в школу

нежелание учить какой-то конкретный предмет

тревожность

агрессивность

плохой сон и аппетит

депрессивность

В большинстве случаев дети не хотят рассказывать, что происходит. Чем меньше ребенок – тем меньше вероятность, что он что-то расскажет. В таких случаях придется выспрашивать о том, что происходит. Стоит обращать внимание, с каким настроением ребенок просыпается, с каким идет в школу и с каким возвращается.

Когда дети старше, то они могут уже что-то рассказывать, жаловаться. Однако это в том случае, если между ребенком и родителям доверительные отношения.

Если ребенок отказывается учить какой-то предмет и приносит постоянно плохие оценки по нему, то можно уже смотреть в сторону учителей. Также, если ребенок хорошо учился, а тут резко оценки падают. Здесь нужно поинтересоваться, возможно проблемы с друзьями, сверстниками. Стоит обращать внимание на показатели, которые резко меняются, – отмечает психолог Роман Мельниченко.

Родители точно не могут оставаться в стороне. Во время всего процесса обучения дети имеют право на защиту от унижения чести и достоинства.

Во-первых, нужно активно действовать и защищать права своего ребенка, с этим нельзя медлить. В качестве превентивной меры, вы должны попробовать пообщаться со сверстниками, их родителями, учителями и администрацией школы, чтобы решить конфликтные ситуации.

Во-вторых, не будет лишним обратиться к детскому психологу.

– Если вышеприведенные попытки были напрасными, нужно задуматься над переводом ребенка в другую школу, – отмечает адвокат Максим Ермаков.

Как ребенок должен реагировать на буллинг

Родителям стоит с ребенком обсудить все возможные сценарии травли. Как правило они повторяются: это обзывания, повреждение вещей, угрозы и физическое насилие.

Ребенок должен действовать неожиданно, чтобы сбить с толку нападающего.

На оскорбления нужно отвечать спокойно, без ругани.

Я с тобой нормально говорю. Поэтому если кроме оскорблений тебе нечего сказать, то я не хочу продолжать разговор.

Если ребенок заметил, что его вещи испортили, то следует сообщить учителю, но сделать это нужно при всех.

Мария Михайловна, у меня жвачка на стуле, кто-то испортил школьное имущество.

Если дошло до крайних мер – физического насилия, то стоит бежать или громко кричать.

Помогите! Пожар! (Возможно необычно, но это лучше чем дать себя избить. – Ред.)

Помните, ребенок должен с детства понимать, что конфликты нужно решать дипломатично. Важным аспектом выступает правильный пример родителей.

Как наладить отношения с подростком

Если же вы не интересовались ребенком, то в подростковом возрасте наладить контакт будет не просто.

– Стоит провести четкую линию между ребенком и подростком. Родители должны понять, что с тинейджером не стоит даже пытаться применять устаревшую модель поведения. Ведь именно из-за этого возникает больше всего конфликтов, – рассказывает психолог.

Если для ребенка Иди делать уроки – нормальное обращение, то подросток его будет воспринимать, как приказ. Поэтому родителям, в первую очередь, стоит начать с себя.

Подросток – это еще не взрослый человек, но уже и не ребенок. Поэтому им следует говорить: Не хочешь ты убрать в комнате? Не хочешь пойти сделать уроки?

– Мы разговариваем с детьми как с личностями и обращаемся с вопросом. То есть применяем те средства общения, которыми мы пользуемся со взрослыми людьми, – отмечает эксперт.

Также родители должны в любой ситуации оставаться на стороне подростка, а не, скажем, школы. Если взрослые становятся на сторону школы, то ребенок это воспринимает как предательство.

Как воспитать сильную личность

Ребенок должен уметь защищать себя и от морального, и от физического давления.

Первое: работать над самооценкой ребенка. Просто перевести его в другую школу – это не выход и вряд ли это поможет на 100% в такой ситуации, – отмечает психолог.

Ребенок может сам себя защитить, если у него все нормально с самооценкой. Поэтому стоит отправить его к психологу или на специальные курсы, где помогут избавиться клейма жертвы и научат проявлять активные действия во внешнем мире.

Жертвами становятся те, кто на общем фоне выглядят слабыми или неуверенными. Если ребенок будет уверен в себе, то он сам справится и сможет отстаивать свои интересы в дальнейшем.

Также стоит воспитывать в ребенке самодостаточность и уверенность в своих силах. Позвольте своему чаду выбрать увлечения различных направлений: искусство, наука, спорт. Однако точно не нужно насильно заставлять что-то делать. Если какой-то вид спорта не нравится, пусть попробует другие и так со всем. Разностороннее развитие, участие и победы на различных конкурсах помогут сформировать в ребенке качества успешного человека.

Однако весь этот процесс должен проходить при поддержке родителей.

Обычно обидчики, прибегая к насилию в разных проявлениях, пытаются таким образом самоутвердиться в коллективе. Пример того, как это можно делать по-другому, хотя бы частично уменьшит тягу к “власти” за счет унижения кого-то.

Физическое насилие в школах

В сети гуляет множество видео, где школьники устраивают драки. Обычно это происходит на публике, выбирается фаворит, а избиение снимается на камеру. Интересно, что чаще всего героями таких роликов становятся девушки.

– В случае физического насилия то все сложнее. Стоит оценить, какие именно последствия. Дети могут несильно ударить друг друга, особенно это касается мальчиков. Это может быть решением их вопросов. Если сильно избили, то это уже другое дело, – говорит психолог Роман Мельниченко.

Следует оценивать эмоциональное воздействие. Иногда бывает так, ребенка просто легонько ударили, но это мало сильное эмоциональное потрясение. Бывает наоборот – травма сильная, а эмоционально ребенок не пострадал. Это поможет сделать психолог.

Если ребенок стал жертвой физического насилия, то для него родители это:

поддержка

зона безопасности

безусловное принятие ребенка

– Не стоит нападать на ребенка, что он должен: Ты не мог себя защитить, Ты сам виноват, что тебя избили. Так родители возлагают вину на ребенка, а с него стоит ее снимать, – отмечает психолог.

Одноклассник-террорист – как выявить

– Такого ребенка не могут выявить родители или учителя, даже специалисты не всегда могут это сделать. Такая взрывная агрессия накапливается со временем. И даже сам носитель этой агрессии может не догадываться, что он на такое способен, – отмечает эксперт.

Существуют тесты, которые могут выявить предрасположенность ребенка к разрушительной силе. Обычно это не дает 100% вероятности, что это именно такой человек.

Такие эмоциональные взрывы – это следствие накопления стресса и агрессии, то есть разрушительной энергии.

– Если от человека постоянно требовать счастья, толерантности, а он не может выражать агрессию здоровым образом, то это и приводит к плачевным последствиям. Все дети, совершившие такие действия, у них есть предыстория и непростая. Я считаю, что это проблема общества, которое не учит проявлять агрессию здоровым образом и позволяет насилию быть в их семьях, – рассказывает психолог.

К чему приводит буллинг в школе

В поселке Чернобай Черкасской области школьника избили одноклассники. Из-за побоев ребенок впал в кому. Третьеклассника Давида Лавриненко не просто били, а вырывали волосы, выкручивали руки. Это не первый случай, когда мальчика избивают. Ранее уже были прецеденты, когда Давид возвращался домой с испорченными вещами и раной на ухе.

В Харькове школьники и взрослые фактически затравили ребенка из-за куска торта. Одну из учениц не угостили тортом, потому что ее родители не сдают деньги на нужды класса. По словам матери, девочка попросилась домой, однако учительница ее не отпустила, зато поставила у доски. Вступились за ребенка только несколько одноклассниц.

Двух пятнадцатилетних девушек безжалостно избили сверстники в центре Чернигова. За пытками девушек наблюдало несколько десятков других подростков, они все снимали на видео и комментировали.

Ранее Факты ICTV писали, что 67% украинских школьников в прошлом году столкнулись с постоянным буллингом.

Евгения Шапоренко