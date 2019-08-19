Каким будет 19 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День больше способствует привычным занятиям, без каких-либо важных и крупных начинаний. Развитие интуиции, экстрасенсорных возможностей могут принести результаты в будущем.

Прекрасно подойдут любые процедуры, направленные на очищение: уборка дома, избавление от ненужных вещей, наведение порядка на электронных носителях.

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День больше способствует общению с малым кругом людей, желательно самых близких.

Решительные меры и эмоциональные реакции лучше переждать – дать себе время все спокойно обдумать и принять взвешенное решение позже. Сегодня лучше прислушаться к внутреннему чутью, нежели к логике.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2019 года для всех знаков зодиака.