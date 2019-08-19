Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 19 по 25 августа составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Марс транзитный перешел из знака зодиака Льва в знак Девы и ближайшие полтора месяца будет здесь. С точки зрения астрологии, Марс отвечает за движущие силы, помогающие принимать любые вызовы и мобилизовать себя перед лицом опасности. Планета олицетворяет инстинкт самосохранения, символизирует смелость, которая нужна для того, чтобы стать независимым.

Вхождение Марса в Деву делает людей более сдержанными, их действия направлены на обеспечение собственного существования.

Благоприятное время для работодателей. Работники становятся более трудолюбивыми, прилежными, внимательными к деталям. Вся их энергия направлена на работу, текучесть кадров в эти дни падает. Те, кто не имеет работы, если приложат к этому усилия, найдут для себя подходящий вариант.

Гороскоп для Овнов

Пришло время навести во всем порядок, расставить все по местам. Дело, начатое в этот период, будет продвигаться неспешно, принесет умеренную прибыль, но будет постоянно подвергаться изменениям, в целях улучшения. Наиболее актуальными и острыми становятся вопросы, касающиеся трудоустройства, повышения квалификации, повышения производительности труда, улучшения условий труда и профилактики заболеваний.

Гороскоп для Тельцов

Этот период – прекрасное время для стабилизации всего на свете, начиная с бытовых вопросов, взаимоотношениями, заканчивая тонкими материями. Хорошее время для заключения долгосрочных соглашений и договоров. Возможна некоторая инертность и негибкость в решении актуальных вопросов. Излишняя осмотрительность и тяга к стабильности может лишить шанса в очень выгодных и интересных делах, требующих определенного риска.

Гороскоп для Близнецов

Благоприятно будет идти работа с информацией, повысится способность к обучению и любым интеллектуальным занятиям. Хочется постоянно перемещаться, устанавливать связи, развиваться. Однообразие в общении и работе, пребывание на одном месте быстро утомляют, поэтому нужна частая смена деятельности и обстановки. Склонны браться за несколько дел сразу, параллельно использовать несколько источников информации. Такая стратегия может привести к успеху, если избежите ненужной суеты.

Гороскоп для Раков

Вас вдохновят дела, дающие быстрый и зримый результат. А занятия, связанные с планомерностью и последовательностью действий, требующие усидчивости и старательности, лучше перенести на более подходящий период: нынче они могут вызвать только раздражение. Энергетические и финансовые ресурсы в эти дни расходуются импульсивно, а появляются – неожиданно. Сейчас они не цель, а средство, дающее уверенность в собственных силах, самостоятельность и независимость.

Гороскоп для Львов

Повышается рассудительность, вы становитесь более расчетливыми, критичными, усиливается эгоизм. В то же время повышаются работоспособность, трудолюбие и ответственность. Вы добьетесь успеха, если будете следовать должностным инструкциям, установленным правилам. Благоприятный период для ученых, искусствоведов, педагогов, бухгалтеров, критиков, а также для тех, кто занят в сфере услуг.

Гороскоп для Дев

Если вы врач или целитель, то работать будете с повышенной нагрузкой – поток посетителей к вам увеличивается. Меньше склонны к переменам, больше – к стабильности и порядку. Чувства в этот период могут зародиться на фоне выполнения совместной работы. Вы проявляете сдержанность и рассудительность, менее подвержены эмоциям, все анализируете и взвешиваете. С одной стороны это обедняет чувства, с другой – предостерегает от ошибок в выборе партнера и развитии существующих взаимоотношений.

Гороскоп для Весов

Xорошие отношения с коллегами, но существует риск негативных изменений в сфере личных взаимоотношений, так как вы склонны предъявляют к партнеру слишком высокие требования. Испытываете трудности при принятии ответственных решений. Чувства постоянно анализируются, причем слишком строго и критически: от этого партнер теряется. Интеллектуальный взаимный интерес, сотрудничество, может перейти в романтические взаимоотношения.

Гороскоп для Скорпионов

Увеличение жизненной силы и трудоспособности, резко повысится уверенность в себе, сможете воплотить в реальность свои замыслы. Удачный период для решения важных деловых вопросов. Появляются новые идеи для творческого самовыражения. Если вы добросовестно будете выполнять свои обязанности, то сможете продвинуться по карьерной лестнице. При приложении определенных усилий вам удастся гармонизировать личные взаимоотношения. Используйте этот период для финансовых операций и вложения ресурсов.

Гороскоп для Стрельца

Повышение творческой активности, легкость протекания мыслительных процессов, обострение умственного восприятия, памяти и интуиции, коммерческой хватки помогут вам решить многие производственные и личные проблемы. В этот период вы можете успешно воздействовать на разум вашего партнера, супруга и членов семьи. Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Информацию, которую вы получите в этот период, сможете использовать с выгодой и пользой.

Гороскоп для Козерогов

Хорошее состояние здоровья, испытываете чувство радости и уверенности в себе. Идеальный период для дружеского общения, любви, семейной жизни, для всего прекрасного и эстетичного, для социальной активности, заключения договоров и соглашений. За счет личной привлекательности и физического обаяния вам многое удается реализовать. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, на идейную поддержку начальника, влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола.

Гороскоп для Водолеев

Если вы еще не успели отдохнуть этим летом, то сейчас самое время. Отложите работу с документами, подписание важных бумаг, договоров. Заключенные сделки сработают не в вашу пользу, а партнеры могут подвести. Не давайте необдуманных обещаний. Нервозность, рассеянность и раздражительность мешают проявить ваши умственные способности. Этот период неблагоприятный для заявления о себе и демонстрации талантов.

Гороскоп для Рыб

Вы можете страдать из-за отсутствия внимания со стороны противоположного пола. Повышенные требования к партнерам и непостоянство настроения, могут принести вред отношениям и разлад в семье. В этот период вы склонны к ненужной растрате денежных средств, характерна потеря чувства реальности. Погоня за удовольствиями мешает вам работать. Особенно трудно протекает деловое общение с представителями противоположного пола. Отложите заключение сделок и договоров, подписание важных бумаг, улаживание юридических вопросов.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на август 2019.