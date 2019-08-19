Глава Tesla Илон Маск заявил, что крыши с солнечными батареями появятся в Европе в 2020 году.

Компания Tesla собирается запустить продажу черепицы с солнечными батареями в Европе в следующем году.

Глава Tesla Илон Маск рассказал, что в создании такой черепицы используется технология Tesla Solar.

– Напряжение постоянного тока из крыши попадает в аккумулятор Powerwall, который передает его в инвертор для преобразования в переменный ток, – объяснил Маск.

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По его словам, установка такой крыши поможет сэкономить около $500 в год на оплате счетов за электроэнергию.

В США черепицу можно купить или арендовать. Цена покупки батарей составляет от $7 тыс. до $21 тыс.

К слову, глава Tesla Илон Маск намекнул на название электрического пикапа компании.

Источник: Илон Маск