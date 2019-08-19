Как выбрать рисунок и место на теле для татуировки? У какого мастера бить тату, чтобы избежать разочарования и инфекций? Об этом в материале Фактов ICTV.

Сегодня тату – популярный вид искусства не только среди молодежи. Это способ изменить что-то в своей внешности и выделиться из толпы. Однако спешить с воплощением тату не стоит.

Опытные мастера говорят: от появления желания сделать тату до реализации замысла должно пройти минимум три недели. За это время человек или окончательно определится, что и где он хочет набить, или откажется от этой идеи.

Как правило, 95% случаев спонтанного нанесения тату – за компанию или в состоянии влюбленности – заканчиваются разочарованием. Когда эмоциональное состояние приходит в норму, человек осознает необдуманность поступка и сожалеет о содеянном.

Если вы пережили состояние “выжидания” и желание сделать тату не исчезло, можно переходить к подготовке.

Как выбрать тату-мастера

Мнение клиентов – лучшее подтверждение репутации мастера. Если клиенты довольны работой специалиста, они с радостью расскажут о нем другим. Если нет, негативных отзывов о работе будет больше.

Обязательно ознакомьтесь с портфолио. Работы могут показать не только художественный стиль, но и уровень мастера тату. Обратите внимание на объемность в рисунке, соблюдение пропорций, сочетание цветов, четкость линий и яркость.

Договоритесь о личной встрече и посетите салон. Там должна быть стерильная чистота и порядок. Не стесняйтесь спрашивать у мастера все, что вас интересует. Хороший специалист с радостью покажет, в каких условиях и с какими материалами он работает.

Обсудите все пожелания и уточните все ингредиенты краски для тату. Учтите, что некоторые компоненты могут вызвать аллергическую реакцию организма.

Не следует выбирать мастера по принципу “дешевле“. Это может иметь плачевные последствия.

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Чем опасны тату

Если мастер использует неодноразовые иглы и не соблюдает правила стерилизации, тату может обернуться различными инфекциями, гепатитом и СПИДом.

Кроме того, возможны аллергические реакции кожи на пигмент, который используют при нанесении рисунка.

Всасывание в кровь тяжелых соединений меди, цинка и ртути, кадмия, пирофосфатов, оксидов и различных металлов может привести к нарушению работы почек, печени, мозга, а также развитию острых заболеваний.

Более того, если неправильно ухаживать за тату после нанесения, можно занести инфекцию или остаться с рубцом.

Кому нельзя делать тату

Тату противопоказаны людям с сахарным диабетом, беременным женщинам, а также людям, имеющим проблемы с кожей, много родинок и папилломы.

Кроме того, обычно тату набивают с 18-ти лет.

Как выбрать место для тату

Спина. На спину можно наносить практически любые изображения, поскольку этот участок тела почти не деформируется со временем. Особенно хорошо будут выглядеть симметричные тату, а также рисунки, нанесенные по линии позвоночника.

Грудь. Эскиз должен выгодно подчеркивать форму груди, что особенно актуально для девушек. Интересно выглядят изображения под грудью, на ребрах, а также с добавлением графических орнаментов.

Руки и ноги. На руках лучше не бить ровные круги, особенно объемные. Такие эскизы будут наносить вокруг руки по кругу, поэтому они будут выглядеть не слишком удачно. Лучше выбирать слегка вытянутые изображения, которые подчеркнут форму рук. На ногах также лучше воздержаться от объемных шаровидных форм.

Кисти рук и ладони. Тату на этих участках тела непрактичны, так как они чаще всего взаимодействуют с жидкостью. Кроме того, кожа быстро регенерирует, поэтому через несколько месяцев тату потеряет свою форму и вид. То же касается ступней ног.

Идеи для тату – фото







































































































































































































































Модные тату: где набить и как выбрать мастера / 58 фотографий

К слову, Факты ICTV уже писали о том, как не стать жертвой моды и чем опасны бьюти-тренды.

Фото: vse-o-tattoo, peopletalk, volyn.tabloyid, cooltattoo, ratatum, Pixabay