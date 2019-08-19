Во время празднования Яблочного Спаса принято угощать друзей и близких, а также приветствовать друг друга. По случаю праздника Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС.
В 2019 году церковный праздник Яблочный Спас или Второй Спас будут отмечать 19 августа, как и каждый год.
Считается, что с наступлением Яблочного Спаса заканчивается лето и приходит пора осени. После этого праздника действительно становится прохладно.
Для людей же это пора нового урожая. Везде созревали плоды спелых яблок. Новый урожай освящали в церкви и его можно было есть.
Традиционно в этот день надо святить яблоки, а после обязательно следует отнести несколько штук на могилы родственников.
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Также на Яблочный Спас готовят постные блюда, в которых основным ингредиентом являются яблоки.
Не забудьте поздравить близких и родных со светлым праздником.
* * *
В нашей жизни – будничном кружении
Так уж, видно, Богом суждено
К памяти о дне Преображения
Нам простое яблоко дано.
* * *
Яблок полон сад стоит,
Что в приходе освещают,
А потом пекут бисквит
И детей им угощают.
* * *
Тихо, с урожайною молитвой,
В ночь смотрели храма купола.
Сам Господь, наверно, за калиткой
Яблоком звонил в колокола…
* * *
Глупые, бедные,
Выпросим мы
Денежки медные
Скряги-зимы:
Листья напрасные,
Всполохи глаз,
Яблочки красные,
Яблочный Спас!
* * *
Будь в этот день, ты и счастлив и нов,
Освободись от нелегких оков,
Яблочным вкусом себя подбодри,
Станешь ты добрым и милым внутри.
Ранее Факты ICTV рассказывали, что обязательно нужно сделать на Яблочный спас.