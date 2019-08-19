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Презентация Apple 2019: компания представит Watch Series 5

Во время презентации Apple могут представить новые умные часы под названием Watch Series 5.

Apple Watch

Аналитик Мин-Чи Куо заявил, что умные часы Watch Series 5 появятся на рынке осенью этого года, а представить их должны на презентации Apple.

В новых моделях часов собираются использовать дисплеи от компании JDI, а через год у них появятся экраны microLED.

Кроме того, в операционной системе watchOS 6 нашли записи, которые указывают на то, что Apple выпустит умные часы с керамическим и титановым корпусами.

Читайте: Презентация Apple 2019: что известно о новых iPhone

Пока неизвестно, получит ли титановую версию Watch Series 5, или ее выпустят для предыдущих часов, у которых не было указанного корпуса.

В любом случае, гаджет с титановым корпусом будет дороже.

К слову, презентация Apple, на которой должны представить смартфон iPhone 11, должна состояться 10 сентября.

Источник: GSM Arena

Фото: Dreamstime

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