Во время презентации Apple могут представить новые умные часы под названием Watch Series 5.
Аналитик Мин-Чи Куо заявил, что умные часы Watch Series 5 появятся на рынке осенью этого года, а представить их должны на презентации Apple.
В новых моделях часов собираются использовать дисплеи от компании JDI, а через год у них появятся экраны microLED.
Кроме того, в операционной системе watchOS 6 нашли записи, которые указывают на то, что Apple выпустит умные часы с керамическим и титановым корпусами.
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Пока неизвестно, получит ли титановую версию Watch Series 5, или ее выпустят для предыдущих часов, у которых не было указанного корпуса.
В любом случае, гаджет с титановым корпусом будет дороже.
К слову, презентация Apple, на которой должны представить смартфон iPhone 11, должна состояться 10 сентября.
Источник: GSM Arena