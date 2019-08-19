Яблочный Спас или Преображение Господне православные христиане отмечают 19 августа. Лучшие поздравления в картинках с праздником подготовили Факты ICTV.
Яблочный Спас 2019 в народе знаменует окончание лета и начало осени. Ежегодно его отмечают 19 августа.
В этот день верующие идут на службу в церковь, где святят яблоки, груши, виноград. Также в корзину можно положить мед и пучок колосьев ржи и пшеницы.
Поскольку праздник приходится на Успенский пост, то еда на столе должна быть постной. А основным ингредиентом в блюдах должны быть яблоки.
Самые лучшие поздравления в картинках с Яблочным Спасом 2019 собрали для вас Факты ICTV.
Поздравления с Яблочным Спасом 2019 в картинках / 6 фотографий
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К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что нельзя делать на Яблочный Спас.
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