Ежегодно 19 августа в Украине отмечают Яблочный Спас, Второй Спас или Преображение Господне. С этим праздником связано ряд запретов, к которым стоит прислушаться верующим людям.
Яблочный Спас, как и все церковные праздники, имеет ряд своих ограничений.
Что ни в коем случае нельзя делать 19 августа:
- Первый запрет касается тяжелого труда, уборки, ремонта и рукоделия.
- Работу в саду и на огороде лучше отложить.
- Не стоит мыться в бане, особенно мыть голову.
- Это касается и окрашивая волос – визит к парикмахеру лучше перенести на другой день.
- Запрещено купаться в водоемах.
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- Есть яблоки в этот день можно только после освящения в церкви.
- В этот период продолжается Успенский пост, поэтому ограничьте употребление пищи животного происхождения.
- На Яблочный Спас считается грехом забыть об умерших родственниках и близких людях. В молитвах обязательно вспомните их.
- Не следует ввязываться в конфликты, сквернословить и желать другим зла.
- Запрещено убивать или прогонять насекомых. Если на руку сядет муха – это к удаче на весь год.
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