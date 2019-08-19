Ежегодно 19 августа в Украине отмечают Яблочный Спас, Второй Спас или Преображение Господне. С этим праздником связано ряд запретов, к которым стоит прислушаться верующим людям.

Яблочный Спас, как и все церковные праздники, имеет ряд своих ограничений.

Что ни в коем случае нельзя делать 19 августа:

Первый запрет касается тяжелого труда, уборки, ремонта и рукоделия.

Работу в саду и на огороде лучше отложить.

Не стоит мыться в бане, особенно мыть голову.

Это касается и окрашивая волос – визит к парикмахеру лучше перенести на другой день.

Запрещено купаться в водоемах.

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Есть яблоки в этот день можно только после освящения в церкви.

В этот период продолжается Успенский пост, поэтому ограничьте употребление пищи животного происхождения.

На Яблочный Спас считается грехом забыть об умерших родственниках и близких людях. В молитвах обязательно вспомните их.

Не следует ввязываться в конфликты, сквернословить и желать другим зла.

Запрещено убивать или прогонять насекомых. Если на руку сядет муха – это к удаче на весь год.

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