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Факты / Lifestyle

Что нельзя делать на Яблочный Спас

Ежегодно 19 августа в Украине отмечают Яблочный Спас, Второй Спас или Преображение Господне. С этим праздником связано ряд запретов, к которым стоит прислушаться верующим людям.

Яблучний Спас

Яблочный Спас, как и все церковные праздники, имеет ряд своих ограничений.

Что ни в коем случае нельзя делать 19 августа:

  • Первый запрет касается тяжелого труда, уборки, ремонта и рукоделия.
  • Работу в саду и на огороде лучше отложить.
  • Не стоит мыться в бане, особенно мыть голову.
  • Это касается и окрашивая волос – визит к парикмахеру лучше перенести на другой день.
  • Запрещено купаться в водоемах.

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  • Есть яблоки в этот день можно только после освящения в церкви.
  • В этот период продолжается Успенский пост, поэтому ограничьте употребление пищи животного происхождения.
  • На Яблочный Спас считается грехом забыть об умерших родственниках и близких людях. В молитвах обязательно вспомните их.
  • Не следует ввязываться в конфликты, сквернословить и желать другим зла.
  • Запрещено убивать или прогонять насекомых. Если на руку сядет муха – это к удаче на весь год.

Подробнее о Преображении Господнем, или Яблочном Спасе, его истории и традициях, читайте на Фактах ICTV.

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