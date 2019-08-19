Какой будет погода в Украине на этой неделе – читайте в материале Фактов ICTV.

В Украине на этой неделе в большинстве регионов Украины будет жарко и почти без осадков.

Во вторник, 20 августа, во всех областях страны будет солнечно, кроме Закарпатья, там ожидается гроза.

Во всех регионах Украины ожидается температура до +31°.

В среду, 21 августа, в северных областях будет солнечно, воздух прогреется до 31° днем, и 17° ночью. В центральных, восточных и южных областях тоже без осадков. Температура днем 30°…34°, и 16°…20° ночью.

На западе Украины ожидаются грозы. Воздух прогреется до 30° днем, и до 18° ночью.

В четверг, 22 августа, по всей территории Украины будет солнечно и жарко. Температура воздуха в южных, центральных и восточных областях составит 30°…34° днем, и 16°…20° ночью. На западе воздух прогреется до 29° днем и 17° ночью.

В пятницу, 23 августа, почти на всей территории Украины продержится жаркая погода. Во всех регионах Украины ожидается температура до +31° днем, и 16°….21° ночью. Однако в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидаются кратковременные дожди.

Ранее Факты ICTV писали, что погода на День независимости в Украине будет преимущественно сухой и солнечной.