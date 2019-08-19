Праздник Яблочный Спас, который приходится на 19 августа, – идеальный день для гаданий. Ведь яблоко имеет магический смысл.

Гадать на Яблочный Спас принято с давних времен. Яблоки еще у наших предков считались магическими фруктами.

Так, в Библии змей-искуситель предлагал Еве именно этот фрукт. Поэтому это лучший предсказатель в любовных делах.

Топ-8 самых популярных гаданий к празднику собрали для вас Факты ICTV.

Гадание на чувства любимого

Возьмите спелое красное яблоко, разрежьте его на 2 половинки, пометьте одну из них как левую, например сделав маленькую насечку ножом. Между половинками вложите записку с именем интересующего вас человека и свяжите их красной лентой. Скажите: “Яблоко красное, всем прекрасное, скажи-наворожи, дорогу покажи. Что раб Божий (имя) чувствует к рабе Божьей (имя)?” Положите яблоко на подоконник. Когда оно начнет портиться, посмотрите, какая половинка потемнела сильнее. Если левая – значит, человек вам симпатизирует и вскоре должен проявить инициативу и пойти на сближение. Если правая – увы, в вас он видит максимум друга. После гадания яблоко отдайте птицам.

Гадание на желание

Возьмите 3 яблока – красное, желтое и зеленое. Желательно, чтобы они были примерно одинакового размера. Положите их в коробку. Визуализируйте свое желание, проговорите его вслух. Затем, не глядя, вытяните из коробки одно яблоко. Если оно красное – вам повезет, мечта сбудется, причем довольно скоро. Желтое – возникнут некоторые препятствия, но если вы не опустите руки, то все получится. Зеленое – это желание несвоевременное, поэтому ответ отрицательный.

Гадание любит – не любит

Возьмите яблоко и с мыслями о милом разрежьте его пополам. Посмотрите, все ли семечки остались целыми? Если да, то, без сомнения, он вас любит, и если вы оба не наломаете дров, то сможете вместе справить золотую свадьбу. Если одно семечко повреждено – в вашей второй половинке назревает недовольство вашими отношениями, вам пора серьезно все обсудить. Если разрезано 2 и более – вам пора всерьез задуматься: ваш ли это человек?

Гадание на год

Возьмите яблоко, отрежьте у него верхушку так, чтобы были видны- семечки. Если они образуют узор в виде красивой правильной звездочки, то будущее сулит вам счастье и море любви. Если нет – вам предстоит побороться за место под солнцем.

Гадание на жениха

Разрежьте яблоко на 9 равных частей. Сядьте перед большим зеркалом. 8 кусочков яблока съешьте, а один бросьте через левое плечо, следя за его отражением. В этот момент в зеркале может показаться суженый.

Гадание на новую работу

Разрежьте яблоко пополам. На бумаге в круге, равном размеру среза, напишите место работы/должность/профессию, которые вас интересуют Вложите бумагу в яблоко, не сворачивая, закрепите половинки. Оставьте на ночь. Утром посмотрите – какая надпись меньше всего расплылась, туда вам и нужно двигаться.

Гадание на богатство и достаток

Бросьте яблоко вверх. Если оно упадет по правую руку от вас – вы значительно улучшите материальное положение, если по левую – все пока останется неизменным. Если же ровно перед вами – не наделайте глупостей, чтобы не влезть в долги!

Любовное гадание

Бросьте в ведро с водой много маленьких яблочек. Не глядя, большим ковшом зачерпните. Сосчитайте, сколько яблок вам удалось поймать. Если четное число – вас ждет удачный период в любви. Если нечетное – делайте пока ставки на карьеру.

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К слову, ранее Факты ICTV писали о истории и приметах Медового Спаса, который приходится ежегодно на 14 августа.