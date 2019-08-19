Турция – одно из самых популярных направлений отдыха среди украинцев. Как выбрать регион и отель, чем заняться в Турции, сколько стоит тур и что оттуда привезти – в материале Фактов ICTV.

Сезон отпусков в разгаре, а значит вопрос где отдохнуть летом по-прежнему актуален. Самым популярным направлением среди украинцев остается Турция. За прошлый сезон страну посетило более 1,4 млн украинцев.

Пляжный сезон здесь длится почти полгода – с конца апреля и до октября. Однако высокий сезон начинается со второй половины июня, продолжается весь июль и первую половину августа.

Турция привлекает туристов благоприятным климатом, теплым морем, доступными ценами и известной всем системой отдыха all inclusive.

Сюда едут не только, чтобы отдохнуть на пляже, но и чтобы окунуться в историю, ведь здесь невероятное количество древних городов. А также, чтобы насладиться бюджетным шопингом, о котором все так много слышали.

Еще Турцию выбирают из-за относительной близости к Украине. Дорога подходит для людей, которые боятся длинных перелетов. Ведь перелет в Турцию не занимает много времени – рейсы из Киева и Львова летят в среднем 2 часа, из Днепра – 2,5 часа.

Факты ICTV расспросили менеджера по туризму Юлию Подобную и узнали, на что обращать внимание, выбирая путевку в Турцию. Она рассказала, как выбрать место отдыха, что нужно обязательно увидеть и привезти вместо сувениров.

Цены

Туры в Турцию подорожали. Если раньше туристы отталкивались от пожеланий, то сейчас основной вопрос – это бюджет, – отмечают в турагенствах.

В конце мая средний отель на двоих будет стоить $450, вариант получше – $550, пятизвездочный отель – $700. В июне цены вырастают на $150-200.

Июль и вторая половина августа – самый дорогой период. Более-менее хороший отель на двоих обойдется в $1000.

Высчитать, сколько надо доплачивать за ребенка легко. Обычно дети до 12 лет проживают бесплатно, или для них делают большие скидки. Тогда оплачивается только перелет. Доплата за ребенка примерно $150-200.

Как выбрать регион?

Все побережье Турции условно можно разделить на два региона – Средиземного и Эгейского моря.

Сезон на побережье Средиземного моря начинается с мая. В это время у Эгейского моря еще прохладно. Туда едут с июня. На Эгейском побережье отдыхают преимущественно европейцы. Этот регион ориентирован на Европу.

Средиземное море

Анталию выбирают из за песчаных пляжей и близости от аэропорта. Дорога занимает 15 минут. Также есть возможность выйти в город для шопинга и осмотреть достопримечательности.

выбирают из за песчаных пляжей и близости от аэропорта. Дорога занимает 15 минут. Также есть возможность выйти в город для шопинга и осмотреть достопримечательности. Кемер – турецкий Крым. Те, кто скучают и ностальгируют по Крыму, едут туда. Пляжи здесь галечные и не всем комфортно. В некоторых отелях есть пляжи с мелкой галькой и насыпные – следует обратить на это внимание. Чаще всего Кемер выбирает молодежь, ведь там насыщенная ночная жизнь – клубы, бары, дискотеки.

– турецкий Крым. Те, кто скучают и ностальгируют по Крыму, едут туда. Пляжи здесь галечные и не всем комфортно. В некоторых отелях есть пляжи с мелкой галькой и насыпные – следует обратить на это внимание. Чаще всего Кемер выбирает молодежь, ведь там насыщенная ночная жизнь – клубы, бары, дискотеки. Белек – это фешенебельный регион для довольно не бюджетного туризма. В большинстве отелей есть гольф-поля. Люди, которые едут в Белек, наслаждаются отдыхом в гостинице – в городе особо негде погулять. Пляжи здесь песчаные, а местность не гористая.

Сиде похож на Белек – это продолжение тех же песчаных пляжей. Город находится не очень далеко от аэропорта, поэтому его часто выбирают для отдыха с детьми. В Сиде много древних руин, там везде археологические объекты. Поэтому любителям истории есть, что посмотреть за пределами отеля.

похож на Белек – это продолжение тех же песчаных пляжей. Город находится не очень далеко от аэропорта, поэтому его часто выбирают для отдыха с детьми. В Сиде много древних руин, там везде археологические объекты. Поэтому любителям истории есть, что посмотреть за пределами отеля. Алания. В среднем трансфер из аэропорта занимает от 1,5 до 2,5 часов – это самое отдаленное место. Поэтому с детками сюда редко доезжают. Алания славится своим песчаным пляжем Клеопатры. Это очень красивое место, ради которого люди готовы терпеть долгий переезд. Здесь довольно молодежный регион, где есть места для прогулок.

Эгейское море

Бодрум похож на греческий город. Песчаных пляжей здесь практически нет – везде камни и платформы. Бодрум называют городом миллионеров. В порту пришвартовано много дорогих яхт. Этот город выбирают либо состоятельные туристы, либо молодежь. В Бодруме расположена самая большая дискотека в Турции.

похож на греческий город. Песчаных пляжей здесь практически нет – везде камни и платформы. Бодрум называют городом миллионеров. В порту пришвартовано много дорогих яхт. Этот город выбирают либо состоятельные туристы, либо молодежь. В Бодруме расположена самая большая дискотека в Турции. Мармарис – компактный городок с галечными пляжами. Мармарис – громкий и молодежный город, который славится активной ночной жизнью. Здесь под открытым небом расположено множество клубов. Однако вблизи Мармариса построены уединенные отели, которые подойдут для семейного отдыха.

Фетхие – спокойный и умиротворенный портовый город. Здесь расположена одна из самых красивых бухт – Олюденис. В Фетхие нет дорогих фешенебельных отелей. Здесь также нет шума и активной ночной жизни. Отпуск в Фетхие подойдет семейным парам и тем, кто ищет спокойного отдыха.

Отдых с детьми

Турецкие курорты считают оптимальными для отдыха с детьми. Тут их очень любят.

С детьми можно отдыхать практически во всех регионах. Стоит учитывать лишь расстояние от аэропорта. Везде есть специальные гостиницы с соответствующей инфраструктурой. Турист выбирает то, что ему удобно.

Такие гостиницы оснащены специально обустроенными детскими пляжам, детскими площадками и бассейнами.

Более того, некоторые отели даже имеют специальное детское питание, отдельное детское меню. Есть комнаты, где можно оставить ребенка с няней на некоторое время. У бассейна, как правило, работают аниматоры.

Как выбрать отель?

Выбирая отель, нужно учитывать собственные предпочтения. Люди, которые хотят путешествовать и ездить на экскурсии, рассматривают гостиницы, расположенные ближе к достопримечательностям. Если же турист не планирует выходить за пределы города – выбирает большие клубные отели.

– Если по приезду в отель туриста что-то не устраивает – он имеет право подойти на ресепшн или в службу по работе с гостями и попросить заменить что-то или же сообщить о проблеме в номере.

Обычно гостиницы без лишних вопросов все заменяют.

Достопримечательности Турции

Экскурсионная программа в Турции очень разнообразна. Формально экскурсии делятся на несколько категорий:

Исторические экскурсии с перелетом – Израиль, Кипр. Они не дешевые, но отдыхая в Турции, есть возможность посетить еще одну страну.

Экскурсии без перелета. Это могут быть исторические, развлекательные или экстремальные экскурсии.

Самая популярная экскурсия Турции – Памуккале. Говорят, кто не был в Памуккале, тот не был в Турции.

Памуккале – это известковые пороги невероятной красоты. Это уникальное место, потому что подобного в мире нет. Кстати, экскурсия довольно насыщенная.

Кроме Памуккале можно посетить историческую часть – руины старого театра и ониксовые магазины, где покажут, как производят оникс.

В Турции очень много развлекательных экскурсий. Для туристов с детьми есть разнообразные аквариумы, океанариумы, дельфинарии и аквапарки. Недавно открылся тематический развлекательный парк The Land of Legends.

Обязательный пункт посещения – турецкая баня. Ее можно найти как в отеле, так и вне его. С этим проблем нет.

Во-первых, баня – это своеобразный релакс после насыщенного рабочего графика. Во-вторых, она готовит тело к красивому загару. Обычно в услугу дополнительно входят всевозможные пилинги и массажи.

То, что стоит увидеть в своей жизни – танцевальный коллектив Огни Анатолии. Около 120 человек танцуют национальные турецкие танцы. Очень колоритное зрелище.

Отдыхая на Эгейском побережье и имея биометрический паспорт, можно посетить Грецию – острова Родос и Кос. Туда возят на небольшом пароме. Есть однодневные экскурсии, а есть возможность остаться на несколько дней.

Что везти из Турции

Кофе, чай, приправы и сладости – это само собой. Эти вещи стоит попробовать. Еще из Турции можно привезти оливки. Они на вкус очень отличатся от тех, что продают в Украине. Главное – обращать внимание на дату производства, чтобы они были не лежалые. Их стоит искать не в сувенирных лавках, а в обычных магазинах, куда ходят местные.

В Турции качественный текстиль. В обычных магазинчиках можно купить полотенца и халаты высокого качества. Причем цены ниже, чем у нас. За вещами можно ехать в любой торговый центр. Они в Турции есть в каждом туристическом городе. Текстиль – это то, что стоит везти из этой страны в первую очередь.

И еще в Турции можно и даже нужно торговаться. Конечно не в торговых центрах и магазинах с фиксированной ценой. В маленьких магазинчиках и лавках принято торговаться – цены снижают прилично. Иногда даже в два раза.

То, что в Турции кроме all inclusive больше ничем заняться – однозначно стереотип. Это многогранная страна, которая предлагает туристам отдых на любой вкус: от шумных вечеринок до спокойного семейного отпуска.

Турция – древняя страна, с которой берут начало древние цивилизации. Здесь сохранилось много античных достопримечательностей – от развалин отдельных сооружений до целых городов.

Кроме того, природа наделила страну прекрасным климатом, позволяющим почти полгода отдыхать на пляжах в одном регионе, а в другое время – кататься на лыжах в горах.

Фото: Kalipsoua.com, Dreamstime

Лилия Ященко