19 августа христиане отмечают Яблочный Спас или Второй Спас. Факты ICTV подготовили для вас приметы, ритуалы и гадания в этот праздник.

Наши предки верили, что на Второй Спас просыпаются потусторонние силы, благосклонные к людям и готовые исполнить загаданные в этот день желания.

Именно поэтому практиковались заговоры и различные ритуалы и гадания на благополучие, красоту, любовь и, конечно, суженого.

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Гадания и ритуалы на Яблочный Спас

Что судьба тебе готовит

Следует взять кожуру, подойти к огню и стать к нему спиной.

В пылающее пламя через левое плечо бросить кожуру. И сразу же следует проследить, что с ней произойдет.

Что произошло с кожурой? Расшифровка Если она сворачивается, кукожится неприятности Выпрямляющаяся кожура предвещает удачный год Если ее форма не меняется, а сама она практически никак не реагирует на пламя человека ждут или болезни, или вступление в брак

Суженый ряженый

Существует интересное гадание на Яблочный Спас, которое может подсказать имя суженого.

Следует срезать одной полосой шкурку яблока. Теперь киньте ее в костер. И внимательно присмотрись к форме яблочной шкурки. Какую букву напоминает? С этой буквы и будет начинаться имя твоего суженого.

Срезать одной полосой шкурку яблоки и бросить ее в огонь. Нужно внимательно присмотреться к ее форме. Какую букву напоминает – с той и будет начинаться имя вашего суженого.

Уж замуж невтерпеж!

Для этого гадания на Яблочный Спас понадобятся костер, веревочка и, собственно, яблоко. Яблоко необходимо повесить на веревочку. Все гадающие подходят к костру и хорошенько закручивают яблоки. Тот, у кого первым яблоко упадет в костер, раньше из всех присутствующих вступит в брак.

Крепкая любовь

Укрепить чувства между влюбленными можно, съев с любимым одновременно разломленное на равные части яблоко. Плод должен быть красивым.

Исполниться ли желание?

Подобрав из нового урожая три одинаковых по размеру яблока желтого, зеленого и красного цветов сложить в корзину или коробку, загадать желание, представить себе, как оно сбывается.

Закрыв глаза, яблоки перемешать и вытянуть одно из них.

Красное означает исполнение загаданного, желтое – придется потрудиться, чтобы оно исполнилось. Зеленое яблоко означает, что желание не сбудется.

Поцелуй меня, удача!

На удачу на весь год гадают таким образом: верхушка плода срезается до семечек.

Если они образуют красивый симметричный узор – будет радость, любовь и материальное благополучие.

Финансовое благополучие

Узнать, увеличится ли доход, можно, бросив яблоко вверх. Упадет справа – доход будет возрастать, слева – останется прежним. Упавшее по центру яблоко может означать тяжелое материальное положение.

Приметы:

На мед слетаются пчелы – к достатку в доме.

Если при посеве пшеницы, дует северный ветер, то колосья уродятся крупные.

Чистое безоблачное небо – к морозной зиме.

Если на Яблочный Спас, листья на деревьях пожелтели – погода в скором времени поменяется и сильно похолодает.

Много скворцов на деревьях – к суровому январю.

В этот день нельзя убивать и прогонять даже самых надоедливых насекомых.

Если на руку сядет одновременно две мухи – сбудутся желания и придет удача.

Кто на Спаса угостит нищего урожаем, следующий год проведет в изобилии.

Какая погода на Спаса – такой будет и Покров (14 октября).

Если на мед, поставленный на стол во время торжества, села пчела, в доме будет достаток, радость.

Подробнее о Преображении Господнем, или Яблочном Спасе, его истории и традициях, читайте на Фактах ICTV.