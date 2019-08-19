Покупая вино, хочется, чтобы оно было действительно качественным. Однако выбрать его в супермаркете не так уж и просто.

Как выбрать вино в магазине

Выбирайте только сладкое или сухое вино. На бутылке качественного вина должен быть четко указан производитель. Так же при выборе хорошего вина смотрите год его урожая. Желательно чтобы на контр этикетке был список сортов винограда. Рассматривая, как выбрать вино, стоит упомянуть еще одну не значительную деталь. На бутылке с качественным вином должен быть указан срок выдержки вина в бочке и бутылке. Если у производителя соблюдены все условия приготовления, то на бутылке будет присутствовать уровень национального контроля качества.

Профессиональный сомелье рассказал, как правильно выбирать вино.

Один из мифов гласит о том, что самое лучшее вино всегда будет дорогим, ведь оно изготовлено из дорогих сортов винограда.

– Производитель свою цену будет формировать из затрат, которые он вложил в производство. И, к сожалению, чем дороже производство, тем лучше вино. Но надо знать производителей, которые хотят не просто заработать деньги, а ставят реальную цену, – рассказал президент ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко.

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Напомним, ученые Южной Кореи создали первую в мире водку, которая не вызывает похмелья.