Покупая вино, хочется, чтобы оно было действительно качественным. Однако выбрать его в супермаркете не так уж и просто.
Как выбрать вино в магазине
- Выбирайте только сладкое или сухое вино.
- На бутылке качественного вина должен быть четко указан производитель.
- Так же при выборе хорошего вина смотрите год его урожая.
- Желательно чтобы на контр этикетке был список сортов винограда.
- Рассматривая, как выбрать вино, стоит упомянуть еще одну не значительную деталь.
- На бутылке с качественным вином должен быть указан срок выдержки вина в бочке и бутылке.
- Если у производителя соблюдены все условия приготовления, то на бутылке будет присутствовать уровень национального контроля качества.
Профессиональный сомелье рассказал, как правильно выбирать вино.
Один из мифов гласит о том, что самое лучшее вино всегда будет дорогим, ведь оно изготовлено из дорогих сортов винограда.
– Производитель свою цену будет формировать из затрат, которые он вложил в производство. И, к сожалению, чем дороже производство, тем лучше вино. Но надо знать производителей, которые хотят не просто заработать деньги, а ставят реальную цену, – рассказал президент ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко.
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Напомним, ученые Южной Кореи создали первую в мире водку, которая не вызывает похмелья.