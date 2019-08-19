Ежегодно 19 августа отмечают Всемирный день фотографии. Факты ICTV собрали топ-7 смартфонов, которые порадуют любителей фотографии своей камерой.

Samsung Galaxy Note 9

Когда речь заходит о камере, нельзя не упомянуть смартфоны Samsung, а точнее Galaxy Note 9. Гаджет оснащен двумя объективами по 12 Мп и фронталкой на 8 Мп.

Они имеют систему оптической стабилизации и способны снимать видео с разрешением 4К в 30 и 60 кадрах в секунду.

Камера смартфона обладает искусственным интеллектом, который идентифицирует ключевые объекты и оптимизирует параметры съемки, благодаря чему снимки получаются более качественными.

Многие также отмечают точный и непрерывный автофокус Samsung Galaxy Note 9 и хорошую детализацию фона при большом увеличении.

Цена: от 17 тыс. грн

Xiaomi Mi 9

Более бюджетным вариантом для любителей фото может стать Xiaomi Mi 9. Он стал первым смартфоном компании, в котором появилась тройная камера – 16/12/12 Мп. Гаджет также оснащен фронтальной камерой на 20 Мп.

Xiaomi Mi 9 обладает очень быстрой и точной фокусировкой и позволит сделать красивые фотографии, даже если освещение недостаточное.

Камера хорошо подойдет не только для любителей фотографий, но и для тех, кто время от времени снимает видео.

Цена: от 9 тыс. грн

HTC U12+

Смартфон HTC U12+ поражает своей функциональностью при том, что у него два объектива на 16/12 Мп. Гаджет также имеет двойную фронтальную камеру по 8 Мп.

Камера HTC U12+ оснащена оптическим стабилизатором изображения и способна снимать видео в разрешении 4К в 60 кадрах в секунду. Специальная система UltraSpeed Autofocus 2 позволяет гаджету проводить автофокусировку с лазерным управлением.

Любителей портретной съемки порадует возможность искусственного размытия фона.

Также HTC U12+ может сохранять фотографии в формате RAW, который называют цифровым негативом. Он отыгрывает такую же роль, как и обычный негатив.

Цена: от 16,6 тыс. грн

iPhone XS Max

Смартфоны Apple уже давно отличаются своими прекрасными камерами, и iPhone XS Max не стал исключением. Он оснащен двумя объективами по 12 Мп. Фронтальная камера – 7 Мп.

Камера гаджета оснащена автоматической фокусировкой, оптическим стабилизатором и может снимать видео в разрешении 4К в 30 и 60 кадрах в секунду.

Хотя техническая начинка камеры iPhone XS Max практически не изменилась, благодаря новшествам программного обеспечения она стала намного лучше.

Камера научилась лучше определять границы объектов и передавать затемненные и пересвеченные детали. Также она способна отображать HDR-изображение в реальном времени. То есть изображение в видеоискателе и само фото не будут отличаться.

Любителей портретной съемки должна порадовать функция, которая позволяет редактировать размытие фона после того, как фото было сделано.

Цена: от 27,8 тыс. грн

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 оснастили тройной камерой – 16/12/12 МП и двойной фронталкой – 10/8 Мп.

Особенно понравится камера Samsung Galaxy S10 любителям ночной съемки, ведь гаджет научился еще лучше снимать при плохом освещении. Также она поможет сделать снимки более резкими, если осветление очень сильное.

Гаджет обладает очень быстрой автофокусировкой и прекрасной оптической стабилизацией изображения. Он может снимать видео в разрешении 4К. Все снимки камеры показывают отличную детализацию и четкость.

Кроме того, в Samsung Galaxy S10 расширили функционал программного обеспечения, добавили опции для профессионалов и подсказки для тех, кто только начал увлекаться фотографией.

Цена: от 22 тыс. грн

OnePlus 7 Pro

Смартфон OnePlus 7 Pro хоть и недавно появился на рынке, его камера уже смогла завоевать внимание как любителей фотосъемки, так и больших фанатов гаджетов. Ее основные объективы – 48/8/16 Мп, фронтальный – 16 Мп.

Гаджет оснащен оптической стабилизацией и автофокусом, который хоть и не всегда быстро срабатывает, помогает в создании действительно качественных фото.

OnePlus 7 Pro прекрасно подходит для дневной съемки. Фото в это время получаются детализированными и сохраняют хороший баланс белого.

Также у смартфона есть специальный режим ночной съемки, который занимает немного больше времени для того, чтобы сделать фото, но результат того стоит.

Цена: от 22 тыс. грн

Huawei P30 Pro

Китайский смартфон Huawei P30 Pro поставил новую планку качества для всех камер благодаря своим инновациям. Гаджет получил необычайно сильные объективы – 40/20/8 Мп, фронтальная камера – 32 Мп.

Его технологии стабилизации позволяют получить четкую картинку даже при движении на больших скоростях, а технология HDR+ позволяет сделать снимки более детализированными.

Однако одним из главных козырей Huawei P30 Pro является спектральный сенсор со структурой RYB (красный, желтый, синий). Он улавливает на 40% больше света и позволяет снимать при любом освещении, даже в полной темноте.

Также смартфон обладает 50-кратным оптическим зумом, который позволяет снимать объекты на большом расстоянии в достаточно хорошем качестве.

Цена: от 25 тыс. грн

К слову, компания Samsung представила новые флагманские смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus.

Фото: Xiaomi, HTC, OnePlus, Dreamstime