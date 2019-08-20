Недавно вышедший флагман Xiaomi Mi 9 сочетает в себе все актуальные тренды смартфоностроения: отсутствие рамок, небольшой вырез под селфи-камеру, мощнейшая начинка, крутой AMOLED-экран и отличные камеры.

Но производители не оснастили флагман технологией 5G, хотя у Samsung, OPPO, Huawei и других производителей уже вышли или хотя бы анонсированы 5G-смартфоны.

Известно, что компания готовит еще одну версию “девятки” – Xiaomi Mi 9S. Вероятно, она станет усовершенствованной 5G-версией Ми 9. Подробнее расскажет интернет-магазин Цифра.

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Каким будет Xiaomi Mi 9S?

Недавно будущая новинка засветилась в сертификационных ведомствах Китая, из чего стало понятно, что флагману быть, и он получит название Xiaomi Mi 9S. Смартфон оснастят 6,39-дюймовым экраном с поддержкой функций:

Always-On Display;

HDR10.

Разрешение экрана увеличится с FULL HD до QuadHD. Размеры смартфона составят 157,21х74,64х8,95 мм, вес – 196 г.

Вероятно, расцветки Xiaomi Mi 9S будут повторять цвета Ми 9: Ocean Blue, Lavender Violet, Piano Black. Могут появиться и другие расцветки, например, недавно анонсировали Redmi Note 7 в белом градиентом цвете – такого у Xiaomi еще не было, возможно, и Mi 9S получит подобный корпус.

Продвинутая начинка и MIUI 10

Новинка получит мощный 8-ядерный процессор Snapdragon 855 Plus – улучшенная версия уже знакомого Snapdragon 855, установленного в Xiaomi Mi 9. Данный чип демонстрирует производительность высочайшего уровня. Ми 9с получит модем для работы в сетях 5G – Snapdragon X50.

Актуальная версия Ми 9 имеет на борту 6/8 Гб оперативной памяти, у Xiaomi Mi 9S объем встроенной памяти составит:

128 Гб;

256 Гб;

512 Гб.

В качестве аппаратной платформы используют Android 9.0 с фирменным интерфейсом MIUI 10.

Аккумулятор 4 000 мАч

Кроме мощного процессора и технологии 5G, смартфон оснастят аккумулятором 4 000 мАч, этого будет достаточно для двух-трех дней активного пользования. Вероятно, Сяоми Ми 9с получит быструю зарядку мощностью 45 Вт и сможет заряжаться беспроводным способом.

Впрочем, если хотите приобрести недорогой смартфон с хорошей батареей уже сейчас, рекомендуем присмотреться к Samsung Galaxy M20 с аккумулятором 5 000 мАч и поддержкой быстрой зарядки.

Возможности камер Xiaomi Mi 9S

Камера получит несколько объективов и оптическую систему стабилизации изображения. В актуальной версии Ми 9 тройная камера с объективами:

48 Мп, f/1.8;

12,0 Мп, f/2.2;

16,0 Мп, f/2.2.

Основной объектив от Sony IMX586 также используется в Redmi Note 7 Pro – продвинутая версия Redmi Note 7. Селфи-камера, возможно, останется с разрешением 20 Мп – этого вполне достаточно, чтобы делать качественные снимки.

Дата выхода и цена Xiaomi Mi 9S

Точная дата презентации Xiaomi Mi 9S пока неизвестна, но эксперты считают, что премьера состоится в сентябре. Вероятно, новинка получит более высокий ценник, чем у Ми 9, это объясняется улучшенным техническими параметрами и установкой 5G-модема.

Напомним, компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 из 48-Мпикс камерой.