Каким будет 20 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Сегодняшний день способствует активности и созидательным делам, но лень может порождать агрессию и недовольство. Поэтому не стоить себя перегружать.

Позитивному развитию событий поможет сконцентрированность, сосредоточенность на конкретной задаче.

Удачными будут финансовые операции, походы по магазинам, различного рода покупки, а также уход за растениями.

Читайте: Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа

Вечером эмоциональный фон будет нестабильным примерно с 18.00.

Поэтому лучше минимизировать контакты и заниматься чем-то в свое удовольствие.

Благоприятно: начало поездок и путешествий, стрижка волос.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2019 года для всех знаков зодиака.