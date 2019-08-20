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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 20 августа

Каким будет 20 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Сегодняшний день способствует активности и созидательным делам, но лень может порождать агрессию и недовольство. Поэтому не стоить себя перегружать.

Позитивному развитию событий поможет сконцентрированность, сосредоточенность на конкретной задаче.

Удачными будут финансовые операции, походы по магазинам, различного рода покупки, а также уход за растениями.

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Вечером эмоциональный фон будет нестабильным примерно с 18.00.

Поэтому лучше минимизировать контакты и заниматься чем-то в свое удовольствие.

Благоприятно: начало поездок и путешествий, стрижка волос.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2019 года для всех знаков зодиака.

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